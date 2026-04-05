Дроны поразили НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области РФ

Дроны поразили НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области РФ11
- 5.04.2026, 9:09
Пылает промзона.
В ночь на 5 апреля беспилотники атаковали Нижегородскую область России, где после серии взрывов поднялся пожар в промышленной зоне. Также зафиксированы перебои с электричеством.
По предварительным данным, в результате атаки пылает нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Кстово. Об этом сообщили OSINT-каналы.
«Кстово, промзона НПЗ «Лукойл», — говорится в сообщении, к которому прикреплены вероятные кадры ночной атаки на город.
Другой мониторинговый канал написал, что после ударов пылает вся промышленная зона пораженного НПЗ.
Российские Telegram-каналы также пишут об атаке на Кстово. На момент публикации сообщается, что обстрел продолжается уже более 2 часов, за это время очевидцы насчитали не менее 20 взрывов.
«ПВО отражает уже третью волну БпЛА ВСУ в Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Очевидцы также подтвердили поднятие дыма над одним из районов Кстово. На фоне атаки в городе наблюдаются перебои со светом.
Данные о последствиях атаки уточняются.
Стоит заметить, что дроны, вероятно, поразили НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В 2023 году этот завод переработал 15,8 млн тонн нефти. Прошлые атаки на предприятие происходили в январе, марте и июле 2025 года.