Дроны поразили НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области РФ

  • 5.04.2026, 9:09
Пылает промзона.

В ночь на 5 апреля беспилотники атаковали Нижегородскую область России, где после серии взрывов поднялся пожар в промышленной зоне. Также зафиксированы перебои с электричеством.

По предварительным данным, в результате атаки пылает нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Кстово. Об этом сообщили OSINT-каналы.

«Кстово, промзона НПЗ «Лукойл», — говорится в сообщении, к которому прикреплены вероятные кадры ночной атаки на город.

Другой мониторинговый канал написал, что после ударов пылает вся промышленная зона пораженного НПЗ.

Российские Telegram-каналы также пишут об атаке на Кстово. На момент публикации сообщается, что обстрел продолжается уже более 2 часов, за это время очевидцы насчитали не менее 20 взрывов.

«ПВО отражает уже третью волну БпЛА ВСУ в Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Очевидцы также подтвердили поднятие дыма над одним из районов Кстово. На фоне атаки в городе наблюдаются перебои со светом.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Стоит заметить, что дроны, вероятно, поразили НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В 2023 году этот завод переработал 15,8 млн тонн нефти. Прошлые атаки на предприятие происходили в январе, марте и июле 2025 года.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер