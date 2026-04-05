В немецком городе загадочно пропала известная достопримечательность 2 5.04.2026, 9:27

Фото: dpa

А потом так же внезапно вернулась.

В немецком Мюнхене неожиданно вернулась популярная у туристов достопримечательность — серф-волна на ручье Айсбах, которая исчезла после очистки русла осенью. Теперь серферы снова выходят на воду, однако никто пока не может объяснить, почему она восстановилась сама, пишет Deutshe Welle.

В Английском саду в Мюнхене снова катаются серферы. Осенью русло ручья Айсбах решили почистить, и их волна исчезла, несколько раз ее пытались вернуть, но не особо успешно. И вот сейчас она появилась — крепкая и сильная. Почему — пока неизвестно. Зато известно, что ранее были попытки установить нелегальные конструкции на ручье, чтобы вернуть волну.

Кстати, новый бургомистр Мюнхена Доминик Краузе обещал, что волну официально откроют не позднее начала летних каникул. Но не уточнял, как именно ее восстановят. Краузе сказал, что город общается по этому поводу с серф-сообществом и с университетскими экспертами.

«Волна Айсбах — это выражение непринужденного образа жизни нашего города и настоящая достопримечательность. Моя цель — чтобы серфинг вскоре снова стал возможен», — так говорит Краузе.

Благодаря этой волне Мюнхен считается немецкой столицей серфинга. Однако власти закрыли спот на ручье Айсбах после трагического случая в апреле 2025 года, когда 33-летняя серфингистка упала с доски и запуталась в страховочном тросе, привязанном к ее ноге. Женщину смогли вытащить из реки только прибывшие спасатели. Она скончалась в больнице через неделю после происшествия.

