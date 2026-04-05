8 апреля 2026, среда, 6:52
Пашинян разгромил Лукашенко в необычном поединке

  5.04.2026, 18:04
Счет 3:0 не в пользу диктатора.

Правитель Беларуси и премьер-министр Армении удивляют и эпатируют публику, как, пожалуй, никто другой при таких должностях на постсоветском пространстве. «Салідарнасць» сравнила публичную жизнь политика и диктатора.

Сравнение также любопытно, учитывая, что Пашинян и Лукашенко давно конфликтуют. Премьер-министр Армении открыто высказывал возмущение тем, что в противостоянии с Азербайджаном формальный союзник по ОДКБ поставлял оружие и поддерживал Баку.

После того, как Лукашенко побывал в отвоеванном Азербайджаном Карабахе, Пашинян заявил, что больше никогда не поедет в Беларусь при ее нынешнем правителе – и свое обещание держит.

@gazetaby Пашинян просто ест пирожки и суп без слов и пафоса, а интернет это обожает. Тем временем правитель Беларуси идет в «Мак.Бай», ест бургеры пока его снимают камеры, но все равно не становится интернет-героем #белтикток #беларусь #gazetaby #медыясалідарнасць #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Салідарнасць (gazetaby)

Поездки по стране

Многие видели, как в последнее время Никол Пашинян что-то ест в автобусе: пирожки, кукурузу, чурчхелу. Это происходит в машине, на которой он с членами своей команды колесит по стране в преддверии парламентских выборов.

В сети много видео, как выходящего из автобуса главу Армении с восторгом встречают жители небольших населенных пунктов.

Пашинян заходит в обычные кафе, общается с прохожими.

Правитель Беларуси не таков. В последнее время из своей резиденции (Дворца Независимости) он выбирается в регионы крайне редко. А если выбирается – то или на вертолете, или на бронированном «Майбахе» и в окружении многочисленной охраны.

Мероприятия с участием Лукашенко срежиссированы, а общение с местными жителями или работниками являются постановкой – в качестве зрителей на них кроме чиновников и силовиков допускаются только люди, прошедшие отбор со стороны идеологов.

Счет: Пашинян – Лукашенко: 1:0

Образ лидера

С какой стороны не посмотри – Лукашенко при всей его любви к «стендапам», попыткам выглядеть человеком «от земли» и быть «ближе к народу» – выглядит откровенным диктатором.

Даже в трактовке пропаганды – это человек, «без которого бы все рухнуло»: «не смогли бы ни посеять, ни подмести улицы». Поэтому требуется, чтобы Лукашенко все безмолвно подчинялись. Наградой за это может быть что-то «с барского плеча»: корова или шариковая ручка.

Публичный образ Пашиняна совсем другой. Он хоть и глава государства, но «свой парень», «человек из народа»: не живет в роскоши, не работает во «дворце», а демонстрирует, что он и граждане Армении — равны.

Пашинян может выглядеть и сентиментальным: периодически он записывает видео, как слушает песни. Недавно он не стал прятать разрыв с женой после 30 лет совместной жизни.

Лукашенко же, как всем известно, личную жизнь скрывает.

Очевидно, что такой политик как Пашинян людям больше по душе.

Счет: Пашинян – Лукашенко: 2:0

Общение с рядовыми гражданами

Как обычному гражданину достучаться до Лукашенко? Если коротко – никак. В теории можно написать обращение в администрацию правителя, но его спустят в нижестоящие инстанции. Можно попытаться записать коллективное видеообращение, но в таком случае высок риск попасть под политические репрессии.

Вроде бы теперь подчиненные дают Лукашенко обзор по TikTok, но как в реальности работает этот процесс – непонятно. Сам правитель смартфоном или компьютером не пользуется и доступа к соцсетям не имеет.

Вся коммуникация Лукашенко односторонняя: он безапелляционно рассказывает, что нужно делать, как себя вести, что есть и т. д. Часто скатывается к откровенным угрозам, угрожая перспективой отправки в тюрьму.

Пашинян контактирует с гражданами совсем иначе – напрямую: не только во время поездок по стране, но и через соцсети.

Для объективности: не всегда это общение может быть приятным для собеседника. В марте Пашинян в ереванском метро поругался с пассажиркой, обвинившей его в сдаче Карабаха. Причем, повысил голос. Спустя некоторое время политик опубликовал в соцсетях видео, извинившись за эмоции.

Но даже такая ситуация выглядит в пользу Пашиняна. Вы можете представить, чтобы Лукашенко передвигался в минском метро, спорил с пассажирами, и их после этого ждала не тюрьма, а извинения от попутчика? Мы тоже не смогли.

Счет: Пашинян – Лукашенко: 3:0

Написать комментарий 21

