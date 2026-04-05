«От Путина останутся рога и копыта» 8 5.04.2026, 10:16

Владимир Огрызко

Глава Кремля находится в ситуации цугцванга.

Огрызко объяснил, чем все может закончиться для Путина, если сейчас глава Кремля в ситуации «цугцванг» Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что Россия сейчас находится в безвыходной ситуации.

«Ничего, ничего, а потом — бабах. Приблизительно то же самое сейчас происходит с Россией. Так вроде бы ничего, а потом будет такой «бабах», что от этой России останутся рога и копыта. Еще раз призываю поклониться нашим героям, потому что фейерверки в России — это приближение нашей победы, потому что, чем меньше у них возможностей, тем быстрее придет им конец. Мне кажется, что сейчас власти РФ вступили в тот период, что любой ее шаг только ухудшает ситуацию», - раскрыл суть происходящего в России Владимир Огрызко.

Об этом государственный деятель рассказал в своем интервью для Ирины Узловой на канале YouTube.

Экс-министр иностранных дел Украины назвал ошибку Путина, которая может для него стать фатальной: «Представьте себе, что у Вас есть несколько миллиардов долларов, и вот приходит Путин и говорит: «Знаешь, Алишер, ты, конечно, мой друг, но миллиард, пожалуйста, вон в тот угол принеси и там оставь». Какие эмоции возникают у друга Алишера? Я думаю, они такие смешанные. А почему я должен «честно» украденный миллиард отдавать? Я его для себя украл, а тут ты у меня хочешь легально и официально так же украсть? Так не пойдет. Если так, то не только Алишер Усманов подумает, что ему это не очень нравится».

«Среди олигархов есть разные люди и, когда они сойдутся где-то на какой-то даче, и подумают, что делать, то, я думаю, вывод будет сделан один: наверное, нужно менять того, кто еще вчера вроде бы нас прикрывал, вроде бы нам давал какие-то гарантии, а теперь этот гарант нас просто «раздевает». Нужен ли он нам? Так что, я думаю, что в конечном итоге в каком-то месте «порвется», а нам только это и нужно, потому что, если «порвется» в одном месте, то оно начнет «рваться» везде», - подытожил Огрызко.

