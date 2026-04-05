Семь привычек женщин, которые привлекают зумеров 11 5.04.2026, 10:23

11,046

Но раздражают зрелых мужчин.

Вкусы и ожидания в отношениях меняются вместе с поколениями, и те черты потенциального партнера, которые кажутся привлекательными молодежи, могут отталкивать людей старшего возраста. Об этом на страницах издания Yourtango пишет дипломированный эксперт по социальным отношениям, психологии и отношениям Зайда Слаббеккорн.

По словам автора, привлекательность в романтических отношениях редко имеет универсальные стандарты и в значительной степени зависит от опыта, ценностей и социальной среды. То, что один мужчина считает привлекательным в женщине, часто является субъективным и формируется его жизненным опытом и может выглядеть недостатком в глазах другого мужчины.

Исходя из этого, автор перечислила черты характера и особенности поведения некоторых женщин, которые могут казаться привлекательными многим мужчинам поколения Z («зумеры»), но которые очень не нравятся большинству мужчин старше 40 лет.

Игра в недоступность

Автор считает, что демонстративное равнодушие к кавалеру, к которому часто прибегают молодые женщины, не вызывает интереса у мужчин старшего возраста. Они, по ее словам, больше ценят искренность и эмоциональную зрелость, а не «игры в недоступность», которые лишь затрудняют общение.

В частности, Слаббеккорн отмечает, что нерегулярные ответы на сообщения и звонки раздражают мужчин старшего возраста. Они предпочитают прямой и стабильный контакт, а не «борьбу за внимание».

Чрезмерно «вылизанный» образ

Слаббеккорн пишет, что стремление к идеально выстроенному имиджу в соцсетях выглядит искусственно для старшего поколения. Они отдают предпочтение подлинности и живому опыту, а не виртуальной самопрезентации.

Следование трендам

Эксперт объясняет, что стремление быть «в тренде» часто выглядит как признак незрелости. Для старшего поколения важнее стабильность и самостоятельность, а не погоня за актуальностью.

Низкая стрессоустойчивость

Автор считает, что отсутствие внутренней устойчивости и самодостаточности не привлекает зрелых мужчин. Они ищут партнершу с подобным уровнем эмоциональной зрелости.

Зависимость от гаджетов

Слаббеккорн отмечает, что чрезмерное использование телефонов мешает живому общению. Когда внимание партнерши постоянно отвлекает экран, это разрушает связь.

Нереалистичные ожидания

Автор пишет, что завышенные или оторванные от реальности ожидания часто становятся причиной разочарования. Старшие мужчины, обладающие жизненным опытом, более прагматично смотрят на отношения.

Стремление быть «загадочной»

По мнению психолога, искусственная загадочность и недосказанность лишь создают барьеры. Попытки казаться загадочными в конечном итоге ведут к одиночеству, а не к глубокой связи, подчеркивает она.

