Алла Пугачева довела до истерики путинистку Захарову12
- 5.04.2026, 10:59
Представительница МИД РФ Мария Захарова «набросилась» на российскую певицу Аллу Пугачеву.
Причиной стало интервью, которое Примадонна дала несколько месяцев назад и хорошо говорила о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, которого ликвидировали российские спецслужбы, пишет «Главред».
Алла Пугачева назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».
На это отреагировала Захарова. «Базар лицемерия», - сказала она, придерживаясь правил и высказываний кремлевской методички.