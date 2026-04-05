8 апреля 2026, среда, 8:08
Роберт Левандовский стал героем матча «Атлетико» – «Барселона»

  • 5.04.2026, 11:33
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Поляк вышел на поле на 79-й минуте и забил победный мяч.

4 апреля в 22:00 начался главный матч 30-го тура испанской Ла Лиги: «Атлетико» Мадрид противостоит «Барселоне», сообщает sport.ua.

Команды встретились в Мадриде на стадионе «Метрополитана».

Под занавес первого тайма команды выдали огненные четыре минуты, обменявшись голами.

На перерыв хозяева ушли в меньшинстве: аргентинец Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол против Ламина Ямаля.

Ничейный результат держался почти весь матч, но героем для каталонцев стал Роберт Левандовский.

Поляк вышел на 79-й минуте, а уже через восемь минут забил победный мяч – 2:1 в пользу «Барселоны».

Ла Лига. 30-й тур, 4 апреля

«Атлетико» – «Барселона» – 1:2

Голы: Симеоне, 39 – Рэшфорд, 42, Левандовски, 87

Удаление: Гонсалес, 45+7

