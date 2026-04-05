Роберт Левандовский стал героем матча «Атлетико» – «Барселона» 2 5.04.2026, 11:33

11,358

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Поляк вышел на поле на 79-й минуте и забил победный мяч.

4 апреля в 22:00 начался главный матч 30-го тура испанской Ла Лиги: «Атлетико» Мадрид противостоит «Барселоне», сообщает sport.ua.

Команды встретились в Мадриде на стадионе «Метрополитана».

Под занавес первого тайма команды выдали огненные четыре минуты, обменявшись голами.

На перерыв хозяева ушли в меньшинстве: аргентинец Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол против Ламина Ямаля.

Ничейный результат держался почти весь матч, но героем для каталонцев стал Роберт Левандовский.

Поляк вышел на 79-й минуте, а уже через восемь минут забил победный мяч – 2:1 в пользу «Барселоны».

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! ⚽🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 trafia do siatki… barkiem! 😄



Barcelona wygrywa w Madrycie!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026

Ла Лига. 30-й тур, 4 апреля

«Атлетико» – «Барселона» – 1:2

Голы: Симеоне, 39 – Рэшфорд, 42, Левандовски, 87

Удаление: Гонсалес, 45+7

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com