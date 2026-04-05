Роберт Левандовский стал героем матча «Атлетико» – «Барселона»2
- 5.04.2026, 11:33
Поляк вышел на поле на 79-й минуте и забил победный мяч.
4 апреля в 22:00 начался главный матч 30-го тура испанской Ла Лиги: «Атлетико» Мадрид противостоит «Барселоне», сообщает sport.ua.
Команды встретились в Мадриде на стадионе «Метрополитана».
Под занавес первого тайма команды выдали огненные четыре минуты, обменявшись голами.
На перерыв хозяева ушли в меньшинстве: аргентинец Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол против Ламина Ямаля.
Ничейный результат держался почти весь матч, но героем для каталонцев стал Роберт Левандовский.
Поляк вышел на 79-й минуте, а уже через восемь минут забил победный мяч – 2:1 в пользу «Барселоны».
𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! ⚽🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 trafia do siatki… barkiem! 😄— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026
Barcelona wygrywa w Madrycie!
Ла Лига. 30-й тур, 4 апреля
«Атлетико» – «Барселона» – 1:2
Голы: Симеоне, 39 – Рэшфорд, 42, Левандовски, 87
Удаление: Гонсалес, 45+7