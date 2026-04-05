США нанесли удар по «многим военным лидерам Ирана» 5.04.2026, 11:44

Трамп раскрыл подробности массированной ночной атаки.

Президент США Дональд Трамп объявил о массированной атаке по местам расположения «многих военных лидеров» Ирана. По его словам, они все были уничтожены в результате авиационных рейдов.

Трамп показал видео ночных атак на Тегеран и заявил о ликвидации руководителей Ирана:

«Многие военные лидеры Ирана, которые руководили плохо и неразумно, были ликвидированы, как и многое другое, в результате этого масштабного удара по Тегерану!», - прокомментировал он в Truth Social.

Donald Trump has published a video of a massive airstrike on Tehran, claiming:



"Many of Iran’s Military Leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in Tehran!" pic.twitter.com/vqB38n14aF — Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2026

