США нанесли удар по «многим военным лидерам Ирана»
- 5.04.2026, 11:44
Трамп раскрыл подробности массированной ночной атаки.
Президент США Дональд Трамп объявил о массированной атаке по местам расположения «многих военных лидеров» Ирана. По его словам, они все были уничтожены в результате авиационных рейдов.
Трамп показал видео ночных атак на Тегеран и заявил о ликвидации руководителей Ирана:
«Многие военные лидеры Ирана, которые руководили плохо и неразумно, были ликвидированы, как и многое другое, в результате этого масштабного удара по Тегерану!», - прокомментировал он в Truth Social.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2026
Donald Trump has published a video of a massive airstrike on Tehran, claiming:
"Many of Iran’s Military Leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in Tehran!" pic.twitter.com/vqB38n14aF