Как отмечают Пасху в разных странах мира: необычные традиции 1 5.04.2026, 11:54

Не все христиане празднуют этот день одинаково.

Сегодня католики и протестанты празднуют один из самых больших христианских праздников — Пасху или Воскресение Христово. Примечательно, что не все христиане отмечают этот день одинаково.

Каждый народ, который исповедует веру в Иисуса Христа, видит это событие немного по-другому, сквозь призму своей культуры, исторического развития, церковных догм и других важных факторов, пишет obozrevatel.com.

Пасха в Финляндии

В Финляндии Пасха означает не только Воскресение Христово, но и знаменует наступление весны.

Поэтому многие пасхальные традиции в Финляндии связаны с весенними символами. Здесь принято, например, проращивать к Пасхе ржаные зерна, чтобы получить нежные зеленые ростки для украшения домов. В вазы по обычаю ставят березовые и ивовые ветки, которые в тепле быстро распускаются и создают весеннее настроение. Из более южных стран привозятся тюльпаны, лилии и нарциссы.

В прошлом, пасхальные праздники в Финляндии были в большей мере ориентированы на верующих, а в течение Страстной Недели многие рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения работали по сокращенному графику. Так было до 90-х годов, покуда закон не был пересмотрен.

Что касается современных жителей Финляндии, то они в большинстве своем не постятся, зато с радостью пируют и веселятся на Пасху. Даже в церковь многие из них идут, чтобы ощутить атмосферу праздника и послушать музыку.

Кстати, в Финляндии верят, что Страстная Неделя – это время ведьм. Более активны они в период между Страстной Пятницей и Пасхальным Воскресеньем, когда Иисус еще не покоится в гробнице. Впрочем, с течением времени ведьмы в глазах финских граждан «подобрели» и превратились в довольно добродушные символы Пасхи. Доказательством этому служит и то, что их изображение можно найти почти на каждой открытке к Пасхе.

В этой суровой скандинавской стране до сих пор чтут древнюю нордическую пасхальную традицию. Финны считают, что время от распятия Иисуса Христа до Великого Воскресения – период безнаказанного торжества злых сил: ведьм, демонов и других черных существ. Ведь Спаситель лежит в Гробу, и землю некому защищать от торжествующего зла. В связи с этим верованием, с Чистого Четверга и до самого рассвета Пасхи по улицам ходят нищенски одетые дети и просят милостыню. У них – закопчены лица и в руках они держат метлы, кофейники и букеты из ивовых прутьев.

В эти дни не различишь, празднует Финляндия Пасху, или второй раз отмечает Хэллоуин. Финны свято верят в то, что дети отгоняют своими веточками от их домов зло, а потому – щедро раздают мелкие монеты, конфеты, шоколадные яйца, булочки и другие сладости. А еще в Финляндии существует поверье, что в Пасхальное Воскресенье солнце на восходе танцует от радости. И, безусловно, финны тоже красят и едят вареные яйца на Пасху, символизирующие возрождение.

И сама Пасха запоминается здесь очень вкусным блюдом, которое в Финляндии ласково называют «Mammi». Делают пасхальное лакомство из воды, проросшей ржи, солода, темной патоки и апельсиновых корок. Перед подачей на стол заливают молоком.

Пасха в Чехии

Чехи просто обожают праздник Пасхи! Это настроение можно почувствовать сразу же, как только ступаешь на землю этой страны с величественной природой. В чем же причина такой любви? Прежде всего, конечно же, для чехов Пасха – возможность отдохнуть от ежедневных забот, сытно поесть (кстати, к Пасхе женщины пекут сладкий рулет в виде маленького ягненка и готовят много мясных блюд, кроме Чехии не увидите такого кулича нигде).

А еще любят жители этой страны Пасху за очень интересную традицию: только в этот день чехам-мужчинам официально разрешается пороть своих жен и любимых женщин специальными розгами, сплетенными из веток ивы. Конечно же, «порка» имеет чисто символический смысл, но как утверждают чехи, помогает мужчинам избавиться от обид, а женщинам – придает здоровье и молодость.

Пасха в Словакии

Немножко поизмываться над слабым полом любят и в Словакии. Словаки-мужчины убеждены, что в Чистый Четверг (или Зеленый) все незамужние девушки обязательно должны искупаться в бегущем потоке до рассвета. Это поможет им сохранить здоровье, выйти замуж и родить здоровых детей. А если девушке (ну совсем!) не хочется вставать в Четверг до рассвета и отправляться искать поток… поток сам находит девушку у ее дома, и заботами любящих ее мужчин совершает «ритуальное омовение».

Интересно еще, что в Словакии тоже, как и в Финляндии, боятся повышенного влияния злых сил в Страстную Пятницу. Потому все, поголовно, в этот день носят во рту чеснок и даже дают его домашней живности! А вот в Великую Субботу словаки стараются вынести со своих домов все старое и сжечь его.

Если спросить у местных семей, зачем они это делают. Они объясняют в ответ, что под этим ритуальным сожжением подразумевается: «Вынести из дома Иуду и сжечь его». А что касается обрядовой выпечки, то к Пасхе в Словакии готовят специальный «мясной хлеб» — запеканку с фаршем или кусочками разных сортов колбасы.

Пасха в Германии

А Германию вообще можно считать родоначальницей большинства существующих ныне в Европе пасхальных традиций. В IV века в Германии родилась традиция освящать яйца на пасху, и уже тогда их красили в разные цвета (чаще всего в красный).

А еще, именно здесь появился впервые символический пасхальный заяц – любимый символ весеннего праздника маленьких европейцев, который приносит шоколадные яйца под дверь всем послушным деткам. Пасхальный заяц является символом Пасхи в Германии. Он был позаимствован из древнегерманских культов и, по народным поверьям, несет праздничные яйца. Накануне праздника Воскресения Христова заяц прячет от деток в траве, в саду, в лесу пасхальные яйца, которые они с удовольствием ищут. В Средние века пасхальный заяц подвергался гонениям, так как считался символом похотливости (у зайцев весной большой приплод). Почитался одно время только протестантской церковью.

А еще, именно в Германии впервые зажгли ритуальный «Пасхальный огонь», в котором сожгли старую рождественскую елку. Таким оригинальным способом у немцев принято встречать весну.

И только в этой стране можно увидеть очень красивые, украшенные разрисованными яйцами деревья. Немцы такие деревья считают символами возрождения жизни, и полагают своим долгом каждый год приходить к такому дереву и украшать его новым яйцом. Они верят, что благодаря такому ритуалу, проживут еще один год в мире и счастье.

Здесь очень любят пасхальную выпечку. В Германии принято печь к празднику сдобные булки-колоски с окрашенным яйцом внутри. Оригинально и необычно!

И еще один важный атрибут Пасхи в Германии– это венок, который символизирует просыпание природы, возрождение новой жизни. Пасхальный венок в Германии по традиции вывешивают на входные двери или окна, а можно и одновременно.

Пасха (Ostern) или Воскресение Христово немцы, как и другие христиане, отмечают в воскресенье после первого весеннего полнолуния – не раньше 22 марта, не позже 25 апреля.

Сегодня немцы празднуют Пасху два дня: пасхальное воскресение и следующий день – пасхальный понедельник. Оба дня на Пасху в Германии – государственные выходные.

Пасха в Греции

Праздник Пасхи в Греции тоже очень чтят. К нему в Великую Субботу пекут оригинальные бублики, увенчанные яйцом.

Но туристов в этой стране может поразить даже не оригинальная выпечка. Больше всего может удивить уникальная греческая традиция выбрасывать ровно в 11 утра, в пасхальную Субботу, из окон старую глиняную посуду. Обычай таким образом встречать весну впервые возник на Корфу, и на сегодняшний день является самым распространенным пасхальным развлечением греков.

Пасха в Австралии

В Австралии огромной популярностью пользуются пасхальные яйца из сахара или шоколада. Здесь принято готовить пасхальные яйца в форме животного, а точнее кролика, который является символом австралийского континента. Меню жители Австралии на Пасху составляют из жареной говядины, баранины или же цыпленка, естественно с овощами и так же жаренными.

На десерт на австралийском континенте традиционным считается сладкое блюдо в виде торта из безе, который украшают земляникой, мандаринами и ананасами. Здесь довольно популярными являются сладкие недавно приготовленные булочки, которые местные жители обычно едят в пасхальное утро на завтрак перед посещением церковных мероприятий. В Австралии Пасху принято праздновать на природе, к примеру, в горах или же в лесу. По старинным традициям предполагается, что в такой праздник всегда чистый воздух, к тому же вода во всех источниках набирает чудотворные свойства, которые свойственны святой воде.

Если же на этот год австралийцы запланировали создать новую семью, то парочки должны вместе набрать святой водички на Пасху и сохранить ее на протяжении целого года, для того, чтобы их еще не состоявшийся брак был счастливым и крепким.

Пасха в Австралии – это 4 дня великолепного отдыха, которые берут свое начало от Страстной пятницы. Заканчивается праздник в понедельник. Именно в этот период проходят многочисленные ярмарки. Самая большая и наиболее популярная ярмарка открывается обычно в Сиднее. Немного раньше она считалась всего лишь сельскохозяйственной, но в наше время она способна прославить практически все.

На этот праздник все родители своим детям покупают пакет с парочкой игрушек, блокнотиком, набором карандашей, открыткой и т.д. Помимо этого детишкам так же принято преподносить самые разнообразные слабости.

Пасха в Ирландии

Ирландия – страна очень суеверных людей. Помимо истинных христианских традиций (что предполагают пост и воздержание), ирландцы придумали еще и свои, этнические, еще более строгие. Например, в Страстную Пятницу люди не работают. Считается, что в этот день нужно остерегаться, чтобы не пролить ни единой капли крови. А вот в Великую Субботу ирландцы спешат в храм, чтобы освятить воду. Именно субботняя вода (всего лишь три ее глотка!) способна обеспечить здоровье на весь год. Последние дни перед Пасхой жители этой страны особенно строго постятся, не едят мяса и даже (есть такой обычай) отрезают от себя маленький кусочек мяса и привязывают его к стене дома. Такой ритуал, верят ирландцы, способен защитить дом от воздействия злых сил.

Ну а так, жители Ирландии, как и все католики, чтят пасхального зайца, ждут от него гостинцев в Великое Воскресение, и, конечно же, пекут пасхальную сдобу. Тут есть на Пасху принято маленькие булочки с корицей, политые крестообразно сладким кремом.

Пасха во Франции

Франция также способна удивить своими пасхальными традициями. Впрочем, в этой стране ко всему подходят неординарно, почему праздник Пасхи должен быть исключением? Во Франции, в день Великого Воскресения, прямо посреди площади жарят огромный яичный омлет. На блюдо в среднем тратят около 4500 яиц, и несколько сотен килограммов мяса. А еще, в день Пасхи тут на всех улицах продают миллионы шоколадных фигурок зайцев, цыплят, колокольчиков, яиц, и других, сопряженных с праздником, талисманов. Даже пасхальную сдобу французы заменяют своим брендовым хрустящим хлебом с копченой колбасой и оливками! Это просто и уникально!

Пасха во Франции – это не только религиозное торжество. Не обязательно соблюдать все христианские догмы, чтобы прикоснуться к этим событиям. Французы поздравляют родственников, близких, друзей и знакомых не столько с религиозными датами, а с чем-то добрым, весенним и радостным.

Символом Пасхи во Франции является, как и во многих европейских странах, кролик, который приносит пасхальные яйца. Объяснение этому содержится в легенде, согласно которой языческая богиня весны Эстра превратила птицу в зайца, но он продолжал нести яйца. Другое объяснение возникновения этого пасхального персонажа не такое сказочное – когда пасхальным утром дети шли собирать яйца из курятника, они часто видели неподалеку кроликов (зайцев).

Уже за месяц до Пасхи во всех магазинах Франции в магазинах можно приобрести шоколадные яйца, курочек, петухи и кроликов.

В день светлого праздника во Франции существует традиция, когда рано утром, родители прячут шоколадные яйца в саду, а дети, проснувшись, находят их под кустами, в цветах, в траве; они складывают найденные яйца в корзинку и угощаются ими за завтраком.

Во Франции есть еще одна интересная пасхальная традиция – церковные колокола молчат со Страстной Пятницы до Светлого Воскресенья. Это происходит в память по распятому Христу. На вопросы ребятни, почему колокола не звонят, родители говорят, что они «улетели в Рим». Утром в воскресенье дети бегут смотреть на то, как колокола возвращаются.

Пасха в США

Будучи страной многонациональной, в которой уживаются верующие самых разных конфессий, Америка не соблюдает какие-то определенные обычаи празднования Пасхи (Easter).

Единственной характерной особенностью, считающейся общей для американцев всех религий, является то, что в светлое воскресенье все они собираются за большим столом в семейном кругу. Главными блюдами на семейном ужине в пасхальный день являются картофель, ветчина с ананасами и фруктовые салаты.

Преподносят в этот день по традиции корзины с крашеными яйцами и огромным количеством разнообразных лакомств. Каждое яйцо по традиции содержит вопрос и человек, получивший такое яйцо, должен обязательно ответить на него.

А на следующий день, в понедельник, перед Белым домом устраивают традиционное катание пасхальных яиц, в котором вместе с мальчиками и девочки принимает участие и президент Соединенных Штатов Америки. Традиция эта была завезена в Америку британцами и тщательно поддерживается, принося взрослым и детям много радости.

Также в США на Пасху непременным является посещение пасхальной службы в церкви, которая называется «На рассвете солнца» и начинается в 6 утра. Таким образом, Пасха для христиан – это день молитв и семейных встреч.

Впрочем, большую часть жителей Соединенных Штатов составляют католики, а они развлечься-то умеют, а особенно в Пасху. В Бостоне, например, в предпасхальные дни в в магазинах и лавочках можно приобрести куклы, которые изображают Пророка Моисея со скрижалями Завета в руках, царицу Есфирь и Иисуса Христа. Куклы эти способны произносить фразы из Библии и стоят 10 долларов, а своему появлению они обязаны одной бостонской семейной паре, которая объясняла своей дочери основы Библии как раз при помощи таких вот кукольных персонажей.

В некоторых американских мегаполисах проходит праздничное шествие, когда люди в ярких костюмах идут по главным улицам, привлекая всеобщее внимания и даря ощущение настоящего всеобщего праздника.

Пасха в Мексике

В отличие от некоторых европейских стран, Пасха в Мексике до сегодняшнего дня несет в себе огромное религиозное значение. Жители страны к этому большому празднику серьезно готовятся, постятся и истязают себя разнообразными послушаниями и пытками. Мексиканцы верят, что тот, кто познает на себе муки Иисуса Христа на пути к Голгофе (уличная мистерия Crucis), станет добрее, чувствительнее к бедам других, и благодаря всему этому – счастливее. Сама же Пасха в Мексике озарена светлой радостью и тихими семейными посиделками. В Великий День тут нет помпезности, пасхальных зайцев и какого-либо другого антуража, свойственного католической пасхальной традиции. Все стремятся провести этот день в мире со всеми и в кругу самых дорогих людей.

Пасха в Молдове

Пасха или Воскресение Христово – один из самых значительных религиозных праздников, который активно отмечается практически всем населением Молдовы. Дата этого праздника изменяется каждый год. Так Православная Пасха празднуется в Молдове в воскресенье после первого новолуния, следующего за днем весеннего равноденствия, не менее чем через неделю после иудейской пасхи.

В Молдове Пасху празднуют 2 дня – воскресенье и следующий за ним понедельник, которые считаются нерабочими.

В «Чистый четверг» перед Пасхой принято проводить генеральную уборку квартир, домов, дворов. Во время подготовки к празднику, загодя варятся вкрутую и красятся яйца, а за два дня до светлого воскресения, в Страстную пятницу, готовят куличи и паски.

Праздновать Пасху начинают в воскресенье ночью, когда верующие посещают церковь и освящают куличи, паски и крашенные яйца. С утра все родные и близкие собираются за пасхальным столом, восклицая радостно «Христос воскрес»(«Hristos a inviat») и отвечая «Воистину воскрес» («Adevarat a inviat»), начинают утреннюю трапезу, так называемое разговение после большого семинедельного поста.

В пасхальными блюдами в Молдове, кроме традиционных крашенных яиц и пасок (куличей), являются также кулич с творогом, жамбон (окорок) в тесте, запеченный в печи (духовке), рэсол (холодец из петуха) а также знаменитое молдавское вино.

Единственный раз в году дети могут себе позволить разбивать крашенные яйца, стукаясь ими, устраиваются целые мини-турниры.

Оставшуюся часть от двух праздничных дней жители Молдовы отдыхают и ходят в гости, а если позволяют благоприятствует погода, то выезжают на природу на первые весенние пикники.

Пасха в Армении

Пасха в Армении носит название Затик, которое означает «затвел – анджатвел» – избавление от мук. Праздник начинается вечером Страстной субботы, по завершении церковного обряда Андастана (освящение четырех сторон света).

Одним из старинных традиций, дошедших до современности, считается кукла «Аклатиз», украшенная 49 камнями и репчатым луком. Этот пасхальный атрибут символизирует удачу для дома и семьи.

Символом Пасхи в Армении считается и фигурка Утис-тат, место ее на кухне как символ хозяйки дома. В древности такую фигурку должна была уметь мастерить каждая армянская девушка. Утис-тат имела также воспитательную цель, дабы дети росли в духе национальных традиций.

Армяне красили яйца и до принятия христианства, красят и теперь. Красный цвет означает свет солнца. Очень необычной традицией было в Армении на Пасху освящение деревьев. Пожилые армянки в пасхальное утро со свечей в руках освящали деревья. В дохристианские времена было принято в этот день совершать ритуал жертвоприношения. Молодого барашка или петуха варили всю ночь, а затем раздавали бедным и неимущим.

На Пасху в Армении традиционным блюдом сейчас является плов и крашенные яйца. А раньше в этот день подавали спитак банджар, так как, по легенде, Св.Богородица закутывала Иисуса Христа, в листья этого растения. Также, на Пасху армянские хозяйки принято угощать кутапом – это тесто с запеченной зеленью или фасолью с жареным луком, еще ауиком (лепешки из пшеницы) и ахаром (вареный барашек или петух).

В старинные времена в Армении на Пасху после пасхального обеда веселое празднество продолжалось на природе с различными играми, конными состязаниями и кострами. И, конечно же, в этот день по обычаю, соревнуясь, разбивали крашеные яйца.

Армянские христиане по традиции говорят друг другу: «Христос воскрес из мертвых!» – «Благословенно Воскресение Христово!».

Пасха в Канаде

В Канаде столько традиций празднования Пасхи, сколько католиков и протестантов.

Главный пасхальный персонаж – кролик, который приносит яйца. Традиция популяризации длинноухого зверька пришла в Канаду еще в 18 столетии и, конечно, из Европы, а точнее – из Германии. Сначала древние германцы отмечали весеннее равноденствие и почитали в этот день богиню весны и плодородия Остару, от имени которой и пошло нынешнее название праздника – Easter (по-немецки – Ostern). В тот период ее священным животным являлся заяц. Это не было нововведением германцев, ведь заяц, который символизировал плодовитость и плодородность, сопровождал также еще и богиню любви Афродиту и издревле почитался римлянами и египтянами.

Что касается традиций пасхального угощения в Канаде, то каждая национальность придерживается своих обычаев на этот счет. В семьях выходцев из Англии на Пасху принято запекать барашка с овощами, готовить пасхальный торт и булочки с изображением креста (hot-cross buns).

Канадские итальянцы делают бисквит со сладким творогом, пекут хлеб в виде голубя ? la colomba, готовят пирог torta pasqualina из 33 коржей очень тонкого теста, число которых обозначает каждый год жизни Сына Божьего.

Празднование Пасхи в Канаде не обходится без традиционных фестивалей кленового сиропа.

осле грустных последних дней Великого поста приход Пасхального воскресенья воспринимается как нечто светлое и радостное. И, несмотря на то, что первым по значимости церковным праздником канадских католиков, протестантов и англиканцев считается все же Рождество, а Пасха занимает вторую роль в литургическом календаре, между этими двумя торжествами в Канаде можно, заметить сходство..

Так же как и Рождество, Пасха в Канаде – это не только религиозный праздник ориентированный на верующих. Это действительно всенародное и очень красивое событие, к которому, как и к Рождеству, в Канаде начинают готовиться задолго до его наступления. Во многих средствах массовой информации рассказывается о традициях украшения, приготовления и дарения на Пасху, а в городах организуют ярмарки и базары, где можно приобрести всевозможные замечательные угощения и подарки.

Еще одной канадской семейной пасхальной традицией является преподнесение пасхальных корзин с окрашенными яйцами или со сладостями в форме яиц. Эта традиция тоже пришла в Канаду из Германии. В эпоху Средневековья в Западной Европе яйца на Пасху означали платежную единицу: ими платились долги. Именно яйцами на Пасху крестьяне расплачивались с церковью за аренду земли, а та, в свою очередь, раздавала их неимущим. Со временем этот обычай трансформировался в раздачу крашенных яиц малышам.

А век спустя, настоящие окрашенные яйца заменили шоколадными и карамельными яйцами, а с 30-х годов прошлого века – еще и разноцветными конфетками – candy jelly beans, напоминающими птичьи яйца. Готовую корзинку с расписными или пластмассовыми яйцами при желании можно приобрести в канадском магазине, чаще всего в итальянском.

И естественно никто так не радуется Пасхе в Канаде как дети. Накануне праздника их родители стараются тщательно припрятать заготовленные заранее крашеные яйца и сувениры в виде яиц с различными сюрпризами внутри. Детям говорят, что яйца им принес Пасхальный Кролик, но он их спрятал до утра. Проснувшись утром, дети начинают искать яйца по всему дому. Они ищут их даже во дворе и в саду, заранее предвкушая удовольствие от находки. Если, в семье не один ребенок, то между братьями и сестрами разгораются настоящее соперничество. Каждый старается найти как можно больше яиц. Обычно это шоколадные яйца.

Пасха в Норвегии

Большинство жителей Норвегии — лютеране и празднование Пасхи в Норвегии немного другое, нежели в других государствах.

В Норвегии Пасху встречают не только крашенными в разные цвета Пасхальными яйцами и Пасхальными кроликами, но и Пасхальными цыплятами. Изготовленные из разных материалов: из пластмассы, из хлопка или нарисованные желтенькие птенцы, присутствуют на витринах магазинов, в частных домах, на пакетах, в газетах и журналах.

Главные национальные праздники Норвегии называются «Ленивый четверг», Великая пятница и Пасха в понедельник.

Жители Норвегии не особенно обращают внимание на религиозное значение Пасхи. Мало кто посещает церковь на Пасху. Телевидение показывает много религиозных программ и непременно какой-нибудь детектив. Почему-то на Пасху в Норвегии принято почитать детектив или посмотреть детективный сериал. Даже в Пасхальных книгах описывается «Пасхальное преступление».

Большинство норвежцев едут на Пасхальные выходные развлечься в горы: покататься на лыжах и даже позагорать.

Детям в Норвегии предоставляются Пасхальные каникулы на 6 дней. На Пасху обычно расцветают нарциссы, которые называют «Пасхальные лилии».

Пасха в Италии

Пасха в Италии является самым популярным и любимым праздником. Ее дата подвижна, год от года меняется, определяется по фазе луны и положению солнца. Рамки, установленные в 525 году для Пасхи, – с 22 марта по 25 апреля.

Это практически такое же знаменательное событие, как и Рождество, и несмотря на поговорку «Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi!», которая переводится «Рождество празднуй с семьёй, а Пасху – с кем хочешь!», чаще всего и этот праздник отмечается в семейном кругу. Впрочем, на следующий день после Пасхи (он носит название маленькая пасха) итальянцев по давно сложившейся традиции устраивают пикники, барбекю, шашлыки.

Традиции празднования Пасхи в Италии имеют многовековую историю. Например, раньше на Пасху в Италии существовала традиция разносить накануне праздника с помощью факела по жилищам огонь, разожженный в церкви.

В современной Италии принято устраивать пасхальный завтрак: это непременные яйца вкрутую, копчёная колбаса и несладкий сырный кулич. Или казатьелло – неаполетанский солёный пирог с яйцами, сыром и колбасой. Или та же неаполетанская пастьера – пирог с рикоттой и замоченной пшеницей. Несмотря на то, что этот вкуснейший, но тяжеловатый десерт пекут круглый год, пстьера лучше других блюд символизирует возрождение.

Один из традиционных атрибутов на Пасху в Италии – это блюдо под названием коломба, которая по вкусу напоминает рождественский панеттоне, но с более лимонным ароматом и часто покрытая миндалём и миндальной глазурью. Не обходится итальянский праздник без жареного молодого барашка или козлёнка, а также шоколадных яиц. Последние принято дарить детям. В последние годы шоколадные яйца вытеснили куриные, и в магазинах, магазинчиках и лавочках продаются большое количество шоколадных яиц. Варьируются как размеры, так и «содержимое», большинство яиц содержат какие-нибудь сюрпризы внутри.

Надо заметить, что на Пасху в разных регионах Италии готовят совершенно разные блюда, например, в Кампании (Campania) – сладкое блюдо, называемое неаполитанской лепешкой, в Эмилии Романье (Emilia Romagna) – Зеленую лазанью по-болоньезски, во Фриули (Friuli) – сладкое блюдо с любопытным названием «Пасхальная клешня по-триестински», а в Лацио (Lazio) Пасха обязателен «Жареный ягненок с потрохами».

В Пасхальное воскресенье Папа по обычаю благословляет людей на площади перед собором Св.Петра. Помимо принятых молитв, в Италии на Пасху устраивают театрализованные представления о жизни, страданиях, смерти и воскрешении Иисуса. Участие итальянцев в подобных спектаклях позволяет лично приобщиться к великим духовным ценностям человечества.

На Пасху все итальянки проводят генеральную уборку квартир, настоящую: натирают полы, вымывают стекла и оконные рамы, короче, «вылизывают» свое гнездышко до последней соломинки. Ведь иначе свекровь имеет полное право учинить форменный скандал. «На ком ты женился!!!» (Это обычное явление в итальянских семьях, и все кому дорог семейный покой,).

С особым размахом Пасха празднуется на Сицилии. Здесь проходят торжественные процессии и разыгрываются мистерии. В г. Ганги устраивают соревнования между почитателями девы Марии и Христа. Никакого насилия, смысл заключается в том, кто лучше украсит улочки в центре города. А в г. Прицци (Prizzi) можно увидеть «дьявольский танец». Правда длиться он недолго, в конце концов ангелы победят и зло будет повержено.

В Риме в Страстную пятницу по традиции пройдет крестный ход: от Колизея до Палатинского холма. На пути делают 14 остановок, символизирующие путь Христа от места суда до Голгофы. Подобные крестные ходы проходят и в других городах.

Причем даже не в Риме ежегодно происходит самое потрясающее пасхальное событие, а в маленьком городке на юге Италии, Сорренто. Именно тут, в Чистый Четверг, с 1500-го года, происходят очень масштабные, яркие, костюмированные шествия, «белые процессии», участники которых в театральной форме пытаются передать всю боль Девы Марии в день Суда над ее Сыном. В Страстную же Пятницу, вечером, весь город погружается во тьму и тишину. Начинает шествие другая процессия, «черная», которая уже оповещает мир о Великом Распятии, и неимоверной скорби Богородицы.

Ну и, конечно, само Воскресение озаряется смехом, громогласными распевами уличных хоров, повсеместными пикниками с множеством вкусных блюд. Например, если будете в Италии на Пасху, обязательно советуем попробовать «Firttata» — блюдо из взбитых яиц с разными пряностями и травами ну и, конечно же, великолепный итальянский кулич, который печется в форме креста, и состоит на половину из изюма.

Пасха в Англии

Еще несколько столетий назад в Англии праздник Пасхи сопровождался играми и весельем. Иногда духовенство и миряне развлекали себя на Пасху игрой в мяч. В качестве приза преподносились специальные пасхальные кексы или пудинги.

В некоторых приходах в графствах Дорсет и Девон после службы Good Friday на Пасху было принято разносить по домам в округе особые белые кексы как пасхальное угощение. Эти кексы были разных размеров и имели горьковато-сладкий вкус. За это служка получал денежное вознаграждение от хозяев, которое зависело от их материального достатка и щедрости.

В Ланкашире, Чешире, Стаффордшире, Уорвикшире, и в некоторых графствах, существовал забавный обычай переносить друг друга на руках. В Пасхальный Понедельник мужчины должны были носить женщин, а в Пасхальный Вторник женщины в свою очередь носили мужчин. Двое крепких мужчин или женщин скрещивали между собой кисти рук таким образом, что получалось своеобразное «сидение» для третьего. Таким образом, многим удавалось «проехать» несколько ярдов по улице.

Рассказывают, что один преподобный путник проезжал мимо небольшого городка в графстве Ланкашир именно в Пасхальный Вторник. Он остановился для отдыха в местной гостинице. Он чрезвычайно удивился, когда к нему вбежали несколько крепких чувственных женщин с предложением «перенести» его! Путешественник попросил объяснить, что происходит. И дамы рассказали ему: «Сегодня – Пасхальный Вторник, и мы должны переносить их взамен! Поэтому и Вас мы обязательно перенесём! Это наше право и обязанность». После долгих переговоров, напуганному духовнику удалось отклониться от этой местной традиции, предложив заменить смешную традицию на пол-кроны.

В Пасхальный Понедельник в некоторых областях Англии мужчины требовали привилегию снять с дам туфли, зато на следующий день, женщины делали тоже самое.

Естественно, в современной Англии эти традиции и забавы канули в лету, и очень немногие, вероятно, сохранились в отдельных патриархальных деревнях.

Впрочем, и сегодня традиции празднования Пасхи в Англии очень веселые, яркие, красочные и радостные. Пасха является одним из самых главных праздников в году в этой стране. В день Пасхи на рассвете в церквях идут религиозные службы. В католических храмах по традиции проходят концерты органной музыки.

В этот праздник в Англии принято надевать новую одежду, что символизирует конец сезона ненастной погоды и наступление весны. Пасхальные корзины (Easter baskets), полные яиц, хлеба и другой еды, берут с собой на пасхальную службу, чтобы освятить в церкви. В Пасхальный понедельник дарят детям на улицах конфеты и игрушки.

Дети в Англии на Пасхус нетерпением ожидают воскресенья. Воскресным утром они проснутся и увидят, что пасхальный заяц оставил для них корзинки с лакомствами и спрятал яйца, которые они расписывали на прошедшей неделе.

Кстати, пасхальный кролик символизирует изобилие и плодовитость, так как всем известна умение этого мягкого и пушистого зверька быстро увеличивать потомство. Одна из легенд о пасхальном кролике (зайце) связана с именем англо-сакской богини Иостре, появляющейся в сопровождении длинноухого питомца. Именно кролик по поверью прячет в укромных местечках пасхальные яйца, чтобы ребятня потом искала их.

Дети в Англии по всему дому ищут яйца на Пасху. Проводятся даже традиционные соревнования – поиск яиц . Ребенок, который соберет больше всех, получает награду. Такие праздники организовывают в парках и ресторанах.

Среди пасхальных символов Англии яйца занимают одну из важнейших позиций. Они означают изобилие, и существует древний обычай обмениваться ими среди родных и близких. В древности пасхальные яйца были ярко окрашены, знаменуя приход весны. Красный цвет – цвет крови Иисуса, а зелёный – святости.

Однако сейчас в Великобритании прижилась другая традиция с пасхальными яйцами – преподносить друзьям и родственникам не настоящие яйца, а шоколадные, внутри которых карамель или какие-то другие лакомства, а также всякие сувениры в виде пасхальных яиц.

По утрам на Пасху в Англии дети по традиции катают яйца с горы. Это старинная забава. Яйцо, которое катится с горы, символизирует камень, отваленный от Гроба Господня. В Ланкашире устраиваются пасхальные гулянья и «яичные бега»: с холма спускают яйца, сваренные вкрутую, и одерживает победу тот, чье яйцо скатиться с холма первым. Британцы распространили эту традицию и в Америке.

Англии на Пасху существует также традиция украшать церкви и дома в пасхальные дни свечами. Мастерить украшения для пасхальных свечей – популярная забава английских семей.

Утро Страстной Пятницы, которая в Англии именуется «Хорошей» - Good Friday, начинается с завтрака, во время которого подают свежеиспеченные крестовые булочки – пряные, пышные, перед выпечкой надрезанные сверху крестом, с изюмом, или с цукатами внутри. Жжение от пряностей во рту при поедании булочек должно напомнить людям о муках Христа.

Кстати, считается, что крест на булочках сохранился с дохристианского периода жизни в Англии, когда он символизировал солнце и наступление весны. Сегодня крест – это символ воскрешения. Есть и другая легенда: булочки охраняют дом от злых духов и имеют целительные свойства. Поэтому, раньше люди вешали эти булочки на потолках кухни.

Для пасхального обеда принято декорировать дом по-весеннему празднично – цветами, фигурками пасхальных зайчиков. Англичане красиво накрывают стол, украсив его середину пасхальной корзиной с белыми лилиями, в других углах стола непременно должны находиться разноцветные пасхальные яйца.

Традиционное пасхальное угощение это мясные медово-чесночные фрикадельки, запеченная копченая ветчина, весенний салат, сосиски или бекон, глазированный яблоком, картофелем в розмариново-чесночном масле. Главным пасхальном блюдом считается запеченный фаршированный ягнёнок.

На Пасху в Англии как и во многих других странах принято играть свадьбы. По традиции в эти дни для свадебного наряда используют белые, кремовые, желтые или нежно-розовые оттенки.

Представители молодежи в Англии не особо углубляются в истоки религиозных праздников, признавая существование Иисуса как общего понятия и более рационального объяснения его воскрешения. Все меньше и меньше жителей острова разбираются в ритуалах, церемониях и традициях праздника Пасхи. Для большинства молодого поколения в Англии Пасха веселый забавный праздник.

И, конечно, в современной Англии к Пасхе широко налажено производство пасхальных кроликов разных видов – от шоколадно-марципановых вариантов до забавных игрушечно-текстильных изделий, и продаются они в эти предпраздничные дни в огромных количествах.

