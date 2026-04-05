Сколько сегодня стоит золотая медаль БССР?

Сколько сегодня стоит золотая медаль БССР?

Специалисты оценили уникальные предметы из семейных коллекций белорусов.

Иногда обычные вещи из дома могут быть куда интереснее, чем кажется. В новом выпуске «Антиквара» на сайте Onliner — бронзовая ступка из дореволюционных времен, серебряный черпак за $450, школьная медаль из настоящего золота и целая подборка монет, среди которых есть экземпляры стоимостью до 1000 рублей. Разбираем находки читателей и рассказываем, что из этого действительно имеет ценность.

Оценку предметов, как и прежде, проводили эксперты винтажного салона «Шебби». Они внимательно изучили каждую находку, рассказали, чем ценен тот или иной предмет, и объяснили, что действительно может стоить денег уже сегодня.

Ступка

— На фото антикварная бронзовая ступка с пестиком для измельчения и растирания твердых веществ, характерная для аптечного или домашнего обихода XIX — начала XX веков. Ступка отлита из бронзы или латуни, имеет коническую форму и характерные квадратные («ушастые») ручки. Подобный дизайн часто встречается у изделий, произведенных в Российской империи в период с 1880 по 1917 годы. Такие ступки на торговых площадках оцениваются в диапазоне от 100 до 450 рублей в зависимости от размера, веса и сохранности. Экземпляры с клеймами известных заводов (например, Кольчугино) ценятся выше.

Черпак

— Это антикварный половник (черпак), изготовленный в Германии в конце XIX — начале XX века. Рукоятка украшена изящным рельефным декором в верхней части, что характерно для столовых приборов рубежа веков. Половник выполнен из серебра 800-й пробы (содержание чистого серебра — 80%), видны клейма производителя. Стоимость на антикварном рынке обычно рассчитывается исходя из веса изделия (цена за грамм серебра данной пробы) плюс художественная надбавка за антикварную ценность. На интернет-площадках стоимость подобных изделий варьируется от $450 до $850.

Статуэтка

— На фото представлена винтажная фарфоровая статуэтка-штоф (графин) под названием «Продавец гусей». Это не просто фигурка, а функциональный предмет для хранения и подачи напитков. Штоф дополнен шестью съемными стопками в виде пивных кружек или бочонков, которые крепятся на руках бюргера. Статуэтка изготовлена Тюрингской мануфактурой Wagner & Apel (Липпельсдорф, Германия). Выпускалась в ГДР во второй половине XX века (1950-е — 1990-е гг.). Стоимость зависит от комплектности (наличия всех 6 стопок и оригинальной пробки-шляпы) и сохранности росписи. Полный комплект в отличном состоянии оценивается в среднем от 120 до 200 рублей. Экземпляры с утратами (например, без пробки или части стопок) стоят дешевле.

Монеты, медаль и сувенир

Также в редакцию пришло множество фотографий старинных монет. Каждую из них мы передали на оценку нумизмату, а ниже расскажем, сколько могут стоить монеты наших читателей.

— Серебряная монета Эмирата Афганистан, выпущенная в период с 1919 по 1926 год. Это рупия или полрупии — в зависимости от веса: примерно 9 граммов или около 4,5 грамма. Стоимость таких монет составляет примерно 80—100 рублей за рупию и 40—50 рублей за полрупии.

— Золотая медаль «За особые успехи в учении» времен БССР — та самая «школьная медаль». Самые ранние экземпляры, которые выпускались с 1945 года и имеют диаметр около 32 мм, делались из золота 585-й пробы. Сейчас это редкость, и такие медали могут стоить примерно 5000—6000 рублей.

Поздние варианты, более крупные (около 39—40 мм), уже изготавливались из бронзы с покрытием. Их стоимость значительно ниже — примерно 50—60 рублей.

— Русско-польская серебряная монета 1836 года, выпущенная в период, когда Польша входила в состав Российской империи. У нее двойной номинал — полтора рубля и 10 злотых. Монету чеканили в Варшаве из серебра 868-й пробы, весит она около 31 грамма. Тираж был сравнительно небольшой — около 220 тысяч экземпляров.

Сегодня такая монета представляет интерес для коллекционеров и стоит примерно 750—900 рублей.

— Монетовидный жетон, скорее всего, китайского производства. У него нет ни номинала, ни года чеканки, как у настоящих монет — это сувенир. Если он сделан из драгоценного металла, ценность будет зависеть от его содержания. В противном случае это обычная сувенирная продукция без особой стоимости.

— Монеты Российской империи номиналом 15 и 20 копеек 1916 года. Они изготовлены из серебра невысокой пробы (так называемый билон) и весят около 2,7 и 3,6 грамма. Интересны тем, что чеканились не в России, а в Японии — на монетном дворе в Осаке. Это было связано с нехваткой ресурсов во время Первой мировой войны. Большую часть таких монет отправляли в Среднюю Азию для расчетов за хлопок, необходимый для производства пороха. Представленные экземпляры в хорошем состоянии и имеют коллекционную ценность — примерно 70—80 рублей за 15 копеек и 100—120 рублей за 20 копеек.

— Монета 2 копейки 1767 года, так называемая сибирская. Но в данном случае это современная копия. Оригиналы чеканились на Сузунском монетном дворе и использовались только на территории Сибири. Стоимость такой копии — около 20—30 рублей.

— На фото монеты, которые использовались как бижутерия. Коллекционной ценности они не представляют.

— Талер Австрийской империи 1821 года с изображением императора Франца I. Чеканился в Вене из серебра, вес около 28 граммов. Состояние монеты ниже среднего, поэтому ее стоимость — примерно 120—150 рублей.

— Талер Зальцбургского епископства 1784 года с именем архиепископа Хиеронимуса фон Коллоредо. Серебряная монета весом около 28 граммов. Несмотря на относительно нормальное состояние, наличие отверстия сильно снижает ценность. Примерная цена — около 150 рублей.

— Конвенционный талер 1766 года с изображением Марии-Терезии. Чеканился в рамках соглашения между Австрией и Баварией. Серебро, около 28 граммов, монетный двор Гюнцбург. Состояние среднее, стоимость — примерно 300—350 рублей.

— Талер архиепископства Кёльн 1570 года с изображением святого Петра. Серебряная монета весом около 28 граммов. В верхней части есть повреждение — вероятно, от подвески: такие монеты часто носили как религиозные украшения. Это снижает коллекционную ценность, но сама монета интересная — около 1000 рублей.

— Монета Уругвая номиналом 4 сентесимо 1869 года. Чеканилась в Бирмингеме (Англия), бронза, вес около 20 граммов. Тираж большой, состояние среднее — стоимость около 30—40 рублей.

— Монета Российской империи 5 копеек 1832 года, Екатеринбургский монетный двор. Медная, вес около 23 граммов. Очень распространенная, состояние посредственное — примерно 20—30 рублей.

— Монета Норвегии 1832 года номиналом 2 спесиескиллинга. Выпущена уже после союза со Швецией, на ней указан титул короля Карла XIV Юхана. Медная, вес около 19 граммов, чеканка в Консберге. Состояние ниже среднего, цена — около 50 рублей.

— Талер Баварии 1755 года с изображением курфюрста Максимилиана III Йозефа. Серебряная монета весом около 28 граммов. Состояние удовлетворительное, примерная стоимость — 250—300 рублей.

