Сколько сегодня стоит золотая медаль БССР? 3 5.04.2026, 12:27

Специалисты оценили уникальные предметы из семейных коллекций белорусов.

Иногда обычные вещи из дома могут быть куда интереснее, чем кажется. В новом выпуске «Антиквара» на сайте Onliner — бронзовая ступка из дореволюционных времен, серебряный черпак за $450, школьная медаль из настоящего золота и целая подборка монет, среди которых есть экземпляры стоимостью до 1000 рублей. Разбираем находки читателей и рассказываем, что из этого действительно имеет ценность.

Оценку предметов, как и прежде, проводили эксперты винтажного салона «Шебби». Они внимательно изучили каждую находку, рассказали, чем ценен тот или иной предмет, и объяснили, что действительно может стоить денег уже сегодня.

Ступка

— На фото антикварная бронзовая ступка с пестиком для измельчения и растирания твердых веществ, характерная для аптечного или домашнего обихода XIX — начала XX веков. Ступка отлита из бронзы или латуни, имеет коническую форму и характерные квадратные («ушастые») ручки. Подобный дизайн часто встречается у изделий, произведенных в Российской империи в период с 1880 по 1917 годы. Такие ступки на торговых площадках оцениваются в диапазоне от 100 до 450 рублей в зависимости от размера, веса и сохранности. Экземпляры с клеймами известных заводов (например, Кольчугино) ценятся выше.

Черпак

— Это антикварный половник (черпак), изготовленный в Германии в конце XIX — начале XX века. Рукоятка украшена изящным рельефным декором в верхней части, что характерно для столовых приборов рубежа веков. Половник выполнен из серебра 800-й пробы (содержание чистого серебра — 80%), видны клейма производителя. Стоимость на антикварном рынке обычно рассчитывается исходя из веса изделия (цена за грамм серебра данной пробы) плюс художественная надбавка за антикварную ценность. На интернет-площадках стоимость подобных изделий варьируется от $450 до $850.

Статуэтка

— На фото представлена винтажная фарфоровая статуэтка-штоф (графин) под названием «Продавец гусей». Это не просто фигурка, а функциональный предмет для хранения и подачи напитков. Штоф дополнен шестью съемными стопками в виде пивных кружек или бочонков, которые крепятся на руках бюргера. Статуэтка изготовлена Тюрингской мануфактурой Wagner & Apel (Липпельсдорф, Германия). Выпускалась в ГДР во второй половине XX века (1950-е — 1990-е гг.). Стоимость зависит от комплектности (наличия всех 6 стопок и оригинальной пробки-шляпы) и сохранности росписи. Полный комплект в отличном состоянии оценивается в среднем от 120 до 200 рублей. Экземпляры с утратами (например, без пробки или части стопок) стоят дешевле.

Монеты, медаль и сувенир

Также в редакцию пришло множество фотографий старинных монет. Каждую из них мы передали на оценку нумизмату, а ниже расскажем, сколько могут стоить монеты наших читателей.

— Серебряная монета Эмирата Афганистан, выпущенная в период с 1919 по 1926 год. Это рупия или полрупии — в зависимости от веса: примерно 9 граммов или около 4,5 грамма. Стоимость таких монет составляет примерно 80—100 рублей за рупию и 40—50 рублей за полрупии.

— Золотая медаль «За особые успехи в учении» времен БССР — та самая «школьная медаль». Самые ранние экземпляры, которые выпускались с 1945 года и имеют диаметр около 32 мм, делались из золота 585-й пробы. Сейчас это редкость, и такие медали могут стоить примерно 5000—6000 рублей.

Поздние варианты, более крупные (около 39—40 мм), уже изготавливались из бронзы с покрытием. Их стоимость значительно ниже — примерно 50—60 рублей.

— Русско-польская серебряная монета 1836 года, выпущенная в период, когда Польша входила в состав Российской империи. У нее двойной номинал — полтора рубля и 10 злотых. Монету чеканили в Варшаве из серебра 868-й пробы, весит она около 31 грамма. Тираж был сравнительно небольшой — около 220 тысяч экземпляров.

Сегодня такая монета представляет интерес для коллекционеров и стоит примерно 750—900 рублей.

— Монетовидный жетон, скорее всего, китайского производства. У него нет ни номинала, ни года чеканки, как у настоящих монет — это сувенир. Если он сделан из драгоценного металла, ценность будет зависеть от его содержания. В противном случае это обычная сувенирная продукция без особой стоимости.

— Монеты Российской империи номиналом 15 и 20 копеек 1916 года. Они изготовлены из серебра невысокой пробы (так называемый билон) и весят около 2,7 и 3,6 грамма. Интересны тем, что чеканились не в России, а в Японии — на монетном дворе в Осаке. Это было связано с нехваткой ресурсов во время Первой мировой войны. Большую часть таких монет отправляли в Среднюю Азию для расчетов за хлопок, необходимый для производства пороха. Представленные экземпляры в хорошем состоянии и имеют коллекционную ценность — примерно 70—80 рублей за 15 копеек и 100—120 рублей за 20 копеек.

— Монета 2 копейки 1767 года, так называемая сибирская. Но в данном случае это современная копия. Оригиналы чеканились на Сузунском монетном дворе и использовались только на территории Сибири. Стоимость такой копии — около 20—30 рублей.

— На фото монеты, которые использовались как бижутерия. Коллекционной ценности они не представляют.

— Талер Австрийской империи 1821 года с изображением императора Франца I. Чеканился в Вене из серебра, вес около 28 граммов. Состояние монеты ниже среднего, поэтому ее стоимость — примерно 120—150 рублей.

— Талер Зальцбургского епископства 1784 года с именем архиепископа Хиеронимуса фон Коллоредо. Серебряная монета весом около 28 граммов. Несмотря на относительно нормальное состояние, наличие отверстия сильно снижает ценность. Примерная цена — около 150 рублей.

— Конвенционный талер 1766 года с изображением Марии-Терезии. Чеканился в рамках соглашения между Австрией и Баварией. Серебро, около 28 граммов, монетный двор Гюнцбург. Состояние среднее, стоимость — примерно 300—350 рублей.

— Талер архиепископства Кёльн 1570 года с изображением святого Петра. Серебряная монета весом около 28 граммов. В верхней части есть повреждение — вероятно, от подвески: такие монеты часто носили как религиозные украшения. Это снижает коллекционную ценность, но сама монета интересная — около 1000 рублей.

— Монета Уругвая номиналом 4 сентесимо 1869 года. Чеканилась в Бирмингеме (Англия), бронза, вес около 20 граммов. Тираж большой, состояние среднее — стоимость около 30—40 рублей.

— Монета Российской империи 5 копеек 1832 года, Екатеринбургский монетный двор. Медная, вес около 23 граммов. Очень распространенная, состояние посредственное — примерно 20—30 рублей.

— Монета Норвегии 1832 года номиналом 2 спесиескиллинга. Выпущена уже после союза со Швецией, на ней указан титул короля Карла XIV Юхана. Медная, вес около 19 граммов, чеканка в Консберге. Состояние ниже среднего, цена — около 50 рублей.

— Талер Баварии 1755 года с изображением курфюрста Максимилиана III Йозефа. Серебряная монета весом около 28 граммов. Состояние удовлетворительное, примерная стоимость — 250—300 рублей.

