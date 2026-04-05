Каталікі святкуюць Вялікдзень: яркі рэпартаж з Вілейкі

Каталікі святкуюць Вялікдзень: яркі рэпартаж з Вілейкі1
- 5.04.2026, 12:57
Журналісты наведалі касцёл Узвіжання Святога Крыжа.
Каталікі, як і пратэстанты, гэтай сонечнай нядзеляй святкуюць адно з найважнейшых хрысціянскіх свят — Вялікдзень, у цэнтры якога ўваскрасенне Ісуса Хрыста, перамога жыцця над смерцю. Фатограф Onliner наведаў Вілейку і падрыхтаваў яркі рэпартаж.
Гэтым разам журналісты наведалі касцёл Узвіжання Святога Крыжа, які знаходзіцца на плошчы Леніна ў Вілейцы. Храм узводзілі з 1906 па 1913 год, і ў выніку ў мястэчку з’явіўся цудоўны ўзор неагатычнай архітэктуры.
Пасля Другой сусветнай вайны касцёл быў зачынены і выкарыстоўваўся як склад. Напрыканцы 1980-х яго прыстасавалі пад галерэю Нікадзіма Сілівановіча, а ўжо ў 1990-м ён быў вернуты каталікам.
Набажэнства распачалося ў дзевяць вечара. Узначаліў яго пробашч парафіі Узвіжання Крыжа Аляксандр Барыла.
У нядзелю ў касцёлах працягнуцца набажэнствы, а вернікі нарэшце сядуць за святочны стол: павітаюць адно аднаго велікодным заклікам «Хрыстос уваскрос!» — «Сапраўды ўваскрос!», пакаштуць святочныя стравы і, безумоўна, пагуляюць у біткі пафарбаванымі яйкамі.
Тым часам праваслаўныя сёння адзначаюць Вербную нядзелю, а ўжо праз тыдзень таксама будуць святкаваць Пасху.