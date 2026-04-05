8 апреля 2026, среда, 6:52
В Минске блогер «терял» деньги, чтобы проверить, сколько людей поднимут их и вернут ему

10
  • 5.04.2026, 13:25
  • 8,674
У видео почти миллион просмотров.

В Минске блогер Дмитрий провел социальный эксперимент — парень ронял несколько купюр в 50 рублей, чтобы проверить, сколько людей поднимут и вернут ему деньги. Видео набрало почти 1 млн просмотров, пишет «Зеркало».

На видео блогер четыре раза проходится по разным улицам и роняет купюры. Все четыре раза прохожие, заметившие это, не забирают деньги себе, а говорят молодому человеку, что он потерял их.

В комментариях к видео пользователи оставили свои комплименты белорусам:

«По моему опыту взаимодействия с беларусами внутри страны и за ее пределами, это одни из самых добрых, отзывчивых, честных, дружелюбных, вежливых и образованных людей в мире», — taste_of_life.nc.

«Как приятно смотреть, так же делаю всегда, наши беларусы», — zharatravel.

«99% белорусов так сделают. Я проехал 56 стран, и точно наши люди обладают таким замечательным качеством, которого не встретишь в других странах. Гордость за страну и за людей», — aniskov_andrei.

«Теперь еще интереснее посетить Беларусь», — t_e_b_l_o_e_v_a.

«Мы не богатые, но честные», — dzianismitskevich.

«Я нашла деньги один раз, там была квитанция. Деньги получены от сдачи золота в ломбард. Так я так заморочилась, короче, еще бегала по городу, чтобы найти хозяина и отдать. Мне говорили: „Ну ты дура“, а я отвечала: «Человек просто так не сдает золото на деньги», — natikmir.

