В «ультиматум» Путина о Донбассе не верят даже в России 3 5.04.2026, 13:34

13,244

СМИ объяснили причину.

Москва продолжает выдвигать Киеву ультимативные требования, настаивая на передаче Донбасса и одновременно заявляя о готовности «довести операцию до конца» в случае отказа. При этом текущая обстановка на фронте не подтверждает наличие условий для реализации подобных угроз в ближайшей перспективе, пишет издание Wiadomosci Polske.

Несмотря на жесткость заявлений, даже внутри России они воспринимаются неоднозначно. Уверенность в возможности быстрого и масштабного наступления разделяют лишь наиболее радикально настроенные пропагандисты. В более широком экспертном и общественном поле усиливается понимание того, что разрыв между официальной риторикой и реальными военными возможностями остается значительным, говорится в публикации.

Российская пропагандистская линия по-прежнему строится на утверждении, что в случае отказа Украины от вывода войск из Донбасса, Москва способна организовать наступление, которое приведет к перелому ситуации. Однако даже сторонники этой позиции признают наличие системных ограничений, включая необходимость дополнительной мобилизации и существующие проблемы в управлении и обеспечении армии, пишет издание.

Подобная практика угроз со стороны российского руководства уже применялась ранее, когда жесткие заявления сопровождали периоды, требующие консолидации внутренней аудитории. В таких случаях акцент на внешних угрозах становится способом управления общественным настроением внутри страны, отмечает автор материала.

Темпы продвижения

Как сообщает издание, темпы продвижения россиян остаются низкими и носят локальный характер. Боевые действия сосредоточены на отдельных направлениях, тогда как значительная часть линии соприкосновения остается относительно стабильной. При текущей интенсивности операций достижение заявленных целей потребовало бы длительного времени. Протяженность линии соприкосновения исчисляется сотнями километров, что делает невозможным равномерное давление на всем участке Донбасса при имеющихся ресурсах. В результате усилия россиян концентрируются лишь на отдельных участках.

Потери россиян

Согласно публикации, существенным фактором остаются потери. По приблизительным оценкам западных структур и украинского Генштаба ВСУ, россияне ежедневно теряют погибшими, раненными или пропавшими без вести около тысячи человек ежедневно. Общие потери за время конфликта оцениваются в более 1,2 миллиона военнослужащих.

Тактика ведения боевых действий

Такая ситуация, утверждается в материале, во многом связана с используемой тактикой ведения боевых действий, предполагающей активное применение пехоты при поддержке артиллерии и авиации. В атаках задействуются подразделения различного уровня подготовки, включая мобилизованных и контрактников, что приводит к высокой интенсивности боев и значительной ротации личного состава при ограниченной эффективности продвижения.

Расходы на оборону и безопасность

Финансовая сторона вопроса также оказывает существенное влияние на интенсивность боевых действий. Расходы на оборону и безопасность занимают значительную долю государственного бюджета РФ, к которой добавляются косвенные военные затраты. В совокупности это формирует высокий уровень бюджетной нагрузки, сопоставимый с исторически крупными военными расходами. Доходная база при этом остается зависимой от экспорта сырьевых ресурсов, что делает ее чувствительной к внешним ограничениям и колебаниям мировых цен. В долгосрочной перспективе поддержание текущего уровня расходов может потребовать перераспределения средств внутри экономики или увеличения долговой нагрузки, говорится в публикации.

Мобилизационный ресурс

Отдельное ограничение связано с человеческим ресурсом. Власти РФ избегают проведения новой масштабной мобилизации, учитывая потенциальные социальные последствия. Предыдущая мобилизационная кампания сопровождалась ростом общественного напряжения и эмиграционными процессами, что стало сдерживающим фактором для повторения подобных мер.

Вместо этого Россия использует модель контрактного набора и расширенную рекрутинговую активность среди различных групп населения – от безработных до студентов и сотрудников государственных учреждений. В ряде случаев появляются сообщения о различных формах давления при подписании контрактов и привлечения граждан других стран, которые хотят получить вид на жительство в РФ, пишет издание.

Тем не менее текущие темпы пополнения личного состава не позволяют компенсировать потери в объемах, необходимых для выполнения угроз российского диктатора. В результате Россия способна поддерживать существующий уровень боевых действий, но ограничена в возможностях для масштабной наступательной операции без принятия дополнительных решений, говорится в публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com