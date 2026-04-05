Папа Лев XIV отслужил свою первую пасхальную мессу в качестве понтифика 5.04.2026, 13:42

Папа Лев XIV

Фото: Getty Images

Глава Католической церкви призвал верующих не терять надежду.

Папа Лев XIV отслужил в воскресенье свою первую пасхальную мессу в качестве понтифика, призвав не терять надежду, несмотря на «насилие войны, которая убивает и разрушает».

Об этом сообщает AP.

В ходе мессы Папа Римский отметил, что «сегодня нам нужна эта песня надежды», поскольку конфликты распространяются по всему миру.

В своей пасхальной проповеди папа особо отметил тех, кто ведет войны, издевается над слабыми и ставит прибыль превыше всего.

Понтифик призвал верующих не терять надежду перед лицом смерти, которая поджидает «в несправедливости, в партийном эгоизме, в угнетении бедных, в отсутствии внимания к самым уязвимым.

«Мы видим это в насилии, в ранах мира, в крике боли, раздающемся из каждого уголка из-за злоупотреблений, угнетающих самых слабых среди нас, из-за идолопоклонства прибыли, разворовывающего ресурсы земли, из-за насилия войны, убивающей и разрушающей», – сказал он.

Он процитировал своего предшественника папу Франциска, предостерегая от равнодушия перед лицом «непрекращающейся несправедливости, зла, равнодушия и жестокости», поскольку «правда и то, что посреди тьмы всегда зарождается нечто новое, что рано или поздно приносит плоды».

Позже Лев выступит с традиционным посланием «Urbi et Orbi» – с латинского «городу и миру».

