РФ передала Ирану разведданные о полусотне энергообъектов Израиля 5.04.2026, 13:52

иллюстративное фото

Эти объекты являются гражданскими и не имеют никакого военного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. По его словам, речь идет примерно о 50-53 гражданских объектах.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

По словам президента Украины, переданные Россией данные помогают Ирану наносить удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

Зеленский отметил, что это напоминает украинцам собственный опыт российских обстрелов.

«Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения», - добавил он.

Президент Украины также подчеркнул, что Россия передает Ирану весь опыт, приобретенный во время войны против Украины. В качестве примера он привел дроны Shahed, которые, по его словам, впоследствии стали для россиян привычным инструментом ударов, но уже в других модификациях.

