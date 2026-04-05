СМИ: США готовят «суперкорабль будущего» 10 5.04.2026, 14:21

128 ракет, лазерные системы и рельсотрон на борту.

Военные действия против Ирана выявили ключевую проблему американской армии — высокую скорость расхода ракетного вооружения. По данным Пентагона, всего за четыре недели было выпущено более 850 крылатых ракет «Томагавк», что вызвало обеспокоенность по поводу запасов и темпов производства, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне в США обсуждается проект нового класса кораблей — так называемого класса «Трамп». Несмотря на название, речь не идет о возвращении к классическим линкорам. Это скорее крупный надводный «корабль-арсенал», ориентированный на размещение большого количества ракет и выполнение командных функций.

Предполагается, что водоизмещение корабля составит 30–40 тысяч тонн — значительно больше современных эсминцев. Он сможет нести около 128 пусковых установок для ракет различного типа, включая «Томагавк», зенитные орудия и гиперзвуковое оружие. Также рассматривается установка лазерных систем и электромагнитной рельсотрона.

Главная задача Trump-class — увеличить ударную мощь флота и обеспечить длительное ведение операций без необходимости частой перезарядки. Сегодня корабли ВМС США не могут пополнять ракетный боезапас в открытом море, что снижает их эффективность в затяжных конфликтах.

Эксперты отмечают, что новый корабль может стать важным элементом в противостоянии с более сильными противниками, позволяя дольше сохранять присутствие в зоне боевых действий и снижать нагрузку на другие силы флота.

