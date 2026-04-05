8 апреля 2026, среда, 6:55
СМИ: США готовят «суперкорабль будущего»

10
  5.04.2026, 14:21
  • 7,396
СМИ: США готовят «суперкорабль будущего»

128 ракет, лазерные системы и рельсотрон на борту.

Военные действия против Ирана выявили ключевую проблему американской армии — высокую скорость расхода ракетного вооружения. По данным Пентагона, всего за четыре недели было выпущено более 850 крылатых ракет «Томагавк», что вызвало обеспокоенность по поводу запасов и темпов производства, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне в США обсуждается проект нового класса кораблей — так называемого класса «Трамп». Несмотря на название, речь не идет о возвращении к классическим линкорам. Это скорее крупный надводный «корабль-арсенал», ориентированный на размещение большого количества ракет и выполнение командных функций.

Предполагается, что водоизмещение корабля составит 30–40 тысяч тонн — значительно больше современных эсминцев. Он сможет нести около 128 пусковых установок для ракет различного типа, включая «Томагавк», зенитные орудия и гиперзвуковое оружие. Также рассматривается установка лазерных систем и электромагнитной рельсотрона.

Главная задача Trump-class — увеличить ударную мощь флота и обеспечить длительное ведение операций без необходимости частой перезарядки. Сегодня корабли ВМС США не могут пополнять ракетный боезапас в открытом море, что снижает их эффективность в затяжных конфликтах.

Эксперты отмечают, что новый корабль может стать важным элементом в противостоянии с более сильными противниками, позволяя дольше сохранять присутствие в зоне боевых действий и снижать нагрузку на другие силы флота.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер