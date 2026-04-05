Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших российских НПЗ 3 5.04.2026, 14:58

Бушует масштабный пожар.

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 апреля нанесли удары по нефтеналивному порту Приморск (терминал «Транснефть») и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

По его словам, на Балтийское побережье было «доставлено» большое количество дронов, что подтвердил, в частности, губернатор Ленинградской области, заявивший о повреждении одного из участков нефтепровода в районе порта Приморск.

Военный добавил, что НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово – ведущее предприятие компании «Лукойл». Судя по имеющимся материалам, на месте поражения бушует масштабный пожар.

