закрыть
8 апреля 2026, среда, 7:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Азовском море затонуло судно с россиянами на борту

8
  • 5.04.2026, 16:08
  • 12,898
Иллюстрационное фото

РосСМИ заявляют об атаке БпЛА.

Судно с грузом пшеницы затонуло в Азовском море у берегов Херсонской области. Российские пропагандисты утверждают, что сухогруз был атакован БпЛА.

Так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что крушение потерпело судно типа Волго-Балт.

До берега Херсонской области c помощью лодки-капсулы смогли добраться девять членов экипажа — все они граждане России.

Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Еще два человека пропали.

Причину крушения судна Сальдо уточнять не стал.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах утверждает, что сухогруз атаковал беспилотник. Это произошло в 300 милях к северу от оккупированной россиянами Керчи.

По данным пропагандистов, погибли два человека.

Из девяти человек, добравшихся на лодке-капсуле к берегу временно оккупированного Россией села Счастливцево, один был уже мертв.

Сухогруз был якобы атакован в районе Арабатской стрелки неподалеку от оккупированного Геническа, пишет Коммерсант.

Волго-Балт — это тип советских и российских сухогрузных судов смешанного (река-море) плавания, предназначенных для перевозки навалочных и сыпучих грузов по внутренним водным путям с возможностью выхода в прибрежные морские районы.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

