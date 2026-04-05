В Азовском море затонуло судно с россиянами на борту

В Азовском море затонуло судно с россиянами на борту8
- 5.04.2026, 16:08
РосСМИ заявляют об атаке БпЛА.
Судно с грузом пшеницы затонуло в Азовском море у берегов Херсонской области. Российские пропагандисты утверждают, что сухогруз был атакован БпЛА.
Так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что крушение потерпело судно типа Волго-Балт.
До берега Херсонской области c помощью лодки-капсулы смогли добраться девять членов экипажа — все они граждане России.
Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Еще два человека пропали.
Причину крушения судна Сальдо уточнять не стал.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах утверждает, что сухогруз атаковал беспилотник. Это произошло в 300 милях к северу от оккупированной россиянами Керчи.
По данным пропагандистов, погибли два человека.
Из девяти человек, добравшихся на лодке-капсуле к берегу временно оккупированного Россией села Счастливцево, один был уже мертв.
Сухогруз был якобы атакован в районе Арабатской стрелки неподалеку от оккупированного Геническа, пишет Коммерсант.
Волго-Балт — это тип советских и российских сухогрузных судов смешанного (река-море) плавания, предназначенных для перевозки навалочных и сыпучих грузов по внутренним водным путям с возможностью выхода в прибрежные морские районы.