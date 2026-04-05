Трамп назвал дату «адского удара» США по Ирану 11 5.04.2026, 16:12

Президент США требует открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести массированный удар по мостам и объектам энергетики в Иране. По словам политика, если Тегеран не пойдет на сделку и не откроет Ормузский пролив, атаку могут провести уже через двое суток.

«Вторник станет одновременно «днем электростанций» и «днем мостов» в Иране, — написал он в Truth Social. — Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или попадете в ад. Молитесь Аллаху!»

Накануне Дональд Трамп также угрожал Ирану «адом», если мирная сделка не будет заключена в течение последующих 48 часов. По данным Reuters, к ударам по иранским энергетическим объектам готовится также Израиль.

