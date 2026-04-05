Арктика идет в Беларусь 9 5.04.2026, 16:24

17,718

К концу недели может похолодать до -9.

На следующей неделе Беларусь, похоже, ждет резкое похолодание. По одному из наиболее холодных сценариев, который сейчас показывает канадская модель GEM, стране грозит арктическое вторжение с ночными заморозками.

Самыми холодными, по этому прогнозу, могут стать ночи на 10 и 11 апреля. Температура воздуха в эти часы способна опускаться до -3…-5°С, а по востоку страны – до -9°С.

Речь пока идет именно о модельном сценарии, причем одном из самых жестких, пишет тематический телеграм-канал Nadvorie.

Сейчас главная интрига не в том, будет ли похолодание, а в его силе. Если прогноз подтвердится, после почти апрельского тепла Беларусь получит вполне мартовскую картину с ночными минусами и риском заморозков для растений.

Такой сценарий в целом не выглядит неожиданным. В последние дни о заметном похолодании предупреждали синоптики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com