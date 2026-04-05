Арктика идет в Беларусь

Арктика идет в Беларусь9
- 5.04.2026, 16:24
К концу недели может похолодать до -9.
На следующей неделе Беларусь, похоже, ждет резкое похолодание. По одному из наиболее холодных сценариев, который сейчас показывает канадская модель GEM, стране грозит арктическое вторжение с ночными заморозками.
Самыми холодными, по этому прогнозу, могут стать ночи на 10 и 11 апреля. Температура воздуха в эти часы способна опускаться до -3…-5°С, а по востоку страны – до -9°С.
Речь пока идет именно о модельном сценарии, причем одном из самых жестких, пишет тематический телеграм-канал Nadvorie.
Сейчас главная интрига не в том, будет ли похолодание, а в его силе. Если прогноз подтвердится, после почти апрельского тепла Беларусь получит вполне мартовскую картину с ночными минусами и риском заморозков для растений.
Такой сценарий в целом не выглядит неожиданным. В последние дни о заметном похолодании предупреждали синоптики.