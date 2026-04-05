8 апреля 2026, среда, 7:00
Арктика идет в Беларусь

9
  • 5.04.2026, 16:24
Арктика идет в Беларусь

К концу недели может похолодать до -9.

На следующей неделе Беларусь, похоже, ждет резкое похолодание. По одному из наиболее холодных сценариев, который сейчас показывает канадская модель GEM, стране грозит арктическое вторжение с ночными заморозками.

Самыми холодными, по этому прогнозу, могут стать ночи на 10 и 11 апреля. Температура воздуха в эти часы способна опускаться до -3…-5°С, а по востоку страны – до -9°С.

Речь пока идет именно о модельном сценарии, причем одном из самых жестких, пишет тематический телеграм-канал Nadvorie.

Сейчас главная интрига не в том, будет ли похолодание, а в его силе. Если прогноз подтвердится, после почти апрельского тепла Беларусь получит вполне мартовскую картину с ночными минусами и риском заморозков для растений.

Такой сценарий в целом не выглядит неожиданным. В последние дни о заметном похолодании предупреждали синоптики.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер