Лидер венгерской оппозиции рассказал, какой подход он будет применять к РФ

Лидер венгерской оппозиции рассказал, какой подход он будет применять к РФ12
- 5.04.2026, 16:35
- 22,316
Петер Мадяр осуждает сближение между Венгрией и РФ под руководством Орбана.
Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться «прагматичного» подхода к России.
Об этом он заявил в интервью AP.
В то же время Мадяр добавил, что осуждает нынешнее сближение между Венгрией и РФ под руководством премьер-министра Виктора Орбана.
«Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела России, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу», — отметил он.
Мадяр критиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступал за заключение новых соглашений и строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию, у которой нет выхода к морю.
Однако, по его словам, «это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть».
«Это означает, что ресурсы Европейского Союза должны использоваться рационально», — добавил Мадяр.
23 марта Мадяр заявил, что в случае победы его партия отстранит ключевых соратников премьер-министра Орбана с должностей, назвав его окружение «мафией».