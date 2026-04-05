закрыть
8 апреля 2026, среда, 7:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

12
  • 5.04.2026, 16:35
  • 22,316
Лидер венгерской оппозиции рассказал, какой подход он будет применять к РФ

Петер Мадяр осуждает сближение между Венгрией и РФ под руководством Орбана.

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться «прагматичного» подхода к России.

Об этом он заявил в интервью AP.

В то же время Мадяр добавил, что осуждает нынешнее сближение между Венгрией и РФ под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

«Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела России, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу», — отметил он.

Мадяр критиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступал за заключение новых соглашений и строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию, у которой нет выхода к морю.

Однако, по его словам, «это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть».

«Это означает, что ресурсы Европейского Союза должны использоваться рационально», — добавил Мадяр.

23 марта Мадяр заявил, что в случае победы его партия отстранит ключевых соратников премьер-министра Орбана с должностей, назвав его окружение «мафией».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

