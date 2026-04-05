«Птицы Мадьяра» впервые уничтожили секретный российский терминал «Спирит»5
- 5.04.2026, 21:52
Видео.
Россияне начали массово поставлять на фронт новые малогабаритные терминалы спутниковой связи «Спирит-030», которые труднее обнаружить из-за компактных антенн.
Об этом заявил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (FLASH), сообщает его Telegram.
По словам эксперта, после потери доступа к Starlink вопрос спутниковой связи стал для оккупантов критическим. Старые российские терминалы имеют антенны диаметром 90 сантиметров, что позволяет ВСУ быстро их обнаруживать и уничтожать.
Новая модель «Спирит-030» работает со специальным геостационарным спутником, что позволило уменьшить размер антенны до 30 сантиметров. Это делает их более мобильными и менее заметными для разведки.
«Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным», - отметил Бескрестнов.
Несмотря на компактность, украинским защитникам уже удалось зафиксировать использование этой техники. Первый такой терминал обнаружили и ликвидировали пилоты 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем «Птицы Мадьяра».
Сергей Бескрестнов призвал всех операторов дронов обращать особое внимание на эти цели, поскольку они являются приоритетными для поражения.