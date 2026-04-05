Трамп: Оба члена экипажа сбитого в Иране истребителя спасены

Трамп: Оба члена экипажа сбитого в Иране истребителя спасены3
- 5.04.2026, 17:05
Один из военных более суток скрывался от иранских войск в горах.
Американские военные спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15E Strike Eagle. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, военный находился «в глубокой горной местности в Иране» и при эвакуации из сбитого самолета «получил ранения, но с ним всё будет в порядке». Американский президент также анонсировал пресс-конференцию в Белом доме с участием спасенных членов экипажа истребителя F-15E Strike Eagle в понедельник, 6 апреля.
Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, спасенный американский летчик и спасательная команда уже покинули территорию Ирана.
Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15E Strike Eagle в пятницу, 3 апреля. Оба члена экипажа смогли катапультироваться из поврежденного самолета. Первого военного удалось спасти спустя несколько часов, а второму пришлось более суток скрываться от иранских войск в горной расщелине, имея при себе только пистолет, пишет The New York Times.
По данным издания, в операции по спасению второго офицера истребителя участвовали сотни бойцов спецназа, а также десятки американских боевых самолетов и вертолетов.
Cвои поиски военного также начал Корпус стражей исламской революции (КСИР), по отрядам которого американские военные нанесли серию ударов, чтобы не подпустить их к месту, где скрывался раненый член экипажа сбитого истребителя.
Как отмечает телеканал CBS, ключевую роль в спасении американского офицера сыграло ЦРУ, поскольку именно разведка смогла зафиксировать его нахождение и провести успешную кампанию по дезинформации КСИР. Кроме того, во время спасательной операции американские военные уничтожили два собственных транспортных самолета, чтобы ими не завладели иранские войска.