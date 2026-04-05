Блокировка интернета в Иране установила мировой рекорд 2 5.04.2026, 18:15

Cвязи нет более 36 суток.

Отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением интернета за всю историю наблюдений в любой стране. Интернет-соединение отсутствует на протяжении более чем 36 суток, или около 870 часов, следует из сообщения международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

В материале говорится, что к заметному снижению числа пользователей привели в том числе повреждения инфраструктуры. Военные действия в Газе и на Украине также приводят к длительным сбоям в подключении, отметили в службе мониторинга. «Хотя ни одна война, как известно, не привела к отключению от интернета всей страны», — говорится в материале.

В NetBlocks сравнили ситуацию в Иране и с другими странами и регионами и привели в пример случаи интернет-сбоев в Мьянме во время протестов, инциденты на субнациональном уровне, такие как в Кашмире (спорная территория на северо-западе полуострова Индостан — прим..) и Тыграе (штат Эфиопии, переживший в 2020 году конфликт между федеральными войсками и властями автономии — прим.).

Авторы публикации сравнивают также проблемы с интернетом в Иране и Северной Корее. Хотя в КНДР они носят более масштабный и продолжительный характер, их нельзя сравнивать с иранским блэкаутом, говорится в материале, поскольку Северная Корея в принципе никогда не была подключена к глобальной сети.

В день начала военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, в стране почти полностью пропал интернет, сообщала служба NetBlocks.

