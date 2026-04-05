Может ли учитель выгнать ребенка с урока

Может ли учитель выгнать ребенка с урока27
- 5.04.2026, 18:28
- 8,200
В Минобразования ответили.
Как учителю поддержать дисциплину в классе, если замечания уже на работают, ответили «Настаўніцкай газеце» в Минобразования.
Границы для маневра у учителей неширокие.
Рассказываем, что можно и что нельзя делать педагогу.
Как успокоить класс детей
Если замечания не работают, а дисциплина в классе хромает, в Минобразования предлагают несколько способов воздействия на детей.
Кодекс об образовании разрешает:
фиксировать нарушения – записи в дневник, составление докладых на имя директора или завуча
информировать администрацию школы или родителей
привлекать социально-педагогические службы
применять дисциплинарные взыскания, предусмотренные уставом школы, – замечания или выговор.
«Основная цель – не наказать, а нормализовать учебный процесс», – подчеркнули в Минобразования.
Также учителям советуют сменить методы обучения: использовать более активные (уроки-семинары, игры или соревнования). Это может отлично переключить внимание.
Можно сосредоточиться на поиске индивидуального подхода, говорят в Минобразования. Установить причины плохого поведения, сконцентрироваться на достижениях ученика, а не только на ошибках.