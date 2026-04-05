8 апреля 2026, среда, 7:04
Может ли учитель выгнать ребенка с урока

  5.04.2026, 18:28
В Минобразования ответили.

Как учителю поддержать дисциплину в классе, если замечания уже на работают, ответили «Настаўніцкай газеце» в Минобразования.

Границы для маневра у учителей неширокие.

Рассказываем, что можно и что нельзя делать педагогу.

Как успокоить класс детей

Если замечания не работают, а дисциплина в классе хромает, в Минобразования предлагают несколько способов воздействия на детей.

Кодекс об образовании разрешает:

фиксировать нарушения – записи в дневник, составление докладых на имя директора или завуча

информировать администрацию школы или родителей

привлекать социально-педагогические службы

применять дисциплинарные взыскания, предусмотренные уставом школы, – замечания или выговор.

«Основная цель – не наказать, а нормализовать учебный процесс», – подчеркнули в Минобразования.

Также учителям советуют сменить методы обучения: использовать более активные (уроки-семинары, игры или соревнования). Это может отлично переключить внимание.

Можно сосредоточиться на поиске индивидуального подхода, говорят в Минобразования. Установить причины плохого поведения, сконцентрироваться на достижениях ученика, а не только на ошибках.

