закрыть
8 апреля 2026, среда, 7:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил новую дату заключения сделки с Ираном

10
  5.04.2026, 18:47
  • 5,692
Ее якобы могут заключить уже завтра.

Сделка между США и Ираном может быть заключена в понедельник, 6 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News, передает Reuters.

По словам американского лидера, Иран ведет с США переговоры.

Ранее в этот же день Трамп опубликовал в соцсети Truth Social резкое, в том числе с использованием ненормативной лексики, обращение к Ирану с требованием открыть заблокированный Ираном с начала конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив. В случае, если деблокада пролива не состоится, республиканец предупредил о возможных ударах по инфраструктуре во вторник, 7 апреля, включая энергообъекты и мосты.

Накануне американский лидер заявил, что отвел Ирану 48 часов на заключение сделки с Вашингтоном или открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае «обрушить ад» на Исламскую Республику.

Ранее Трамп сообщал, что временно ограничил удары по иранским энергообъектам сначала на пять, затем на десять дней. Этот срок истекает 6 апреля. Он объяснял паузу конструктивными переговорами с иранской стороной, однако Тегеран отрицает прямые контакты.

До этого республиканец выдвигал 48-часовой ультиматум с угрозой уничтожить электростанции Ирана, а иранские власти отвечали угрозами ударов по энергетической инфраструктуре США в странах Персидского залива и полной блокадой пролива. 2 апреля Трамп повторил предупреждения, заявив о готовности нанести одновременные удары по электростанциям.

В конце марта президент США говорил о прогрессе в переговорах и утверждал, что Иран согласился с большинством пунктов американского плана. По данным Bloomberg, предложение США включает 12 требований, среди них отказ от обогащения урана, прекращение поддержки прокси-групп и открытие Ормузского пролива, а взамен обсуждаются, в частности, снятие санкций и содействие гражданской ядерной программе. Источник Reuters отмечал, что в Иране сочли план односторонним.

В начале апреля агентство Fars сообщило, что Тегеран отверг предложение о 48-часовом прекращении огня, а контакты в Пакистане результата не дали. The Wall Street Journal писала, что попытки региональных посредников во главе с Пакистаном зайти к перемирию зашли в тупик: Иран не планирует встреч с американскими представителями в Исламабаде и считает требования США неприемлемыми.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

