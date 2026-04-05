Трамп объявил новую дату заключения сделки с Ираном

Трамп объявил новую дату заключения сделки с Ираном10
- 5.04.2026, 18:47
- 5,692
Ее якобы могут заключить уже завтра.
Сделка между США и Ираном может быть заключена в понедельник, 6 апреля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News, передает Reuters.
По словам американского лидера, Иран ведет с США переговоры.
Ранее в этот же день Трамп опубликовал в соцсети Truth Social резкое, в том числе с использованием ненормативной лексики, обращение к Ирану с требованием открыть заблокированный Ираном с начала конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив. В случае, если деблокада пролива не состоится, республиканец предупредил о возможных ударах по инфраструктуре во вторник, 7 апреля, включая энергообъекты и мосты.
Накануне американский лидер заявил, что отвел Ирану 48 часов на заключение сделки с Вашингтоном или открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае «обрушить ад» на Исламскую Республику.
Ранее Трамп сообщал, что временно ограничил удары по иранским энергообъектам сначала на пять, затем на десять дней. Этот срок истекает 6 апреля. Он объяснял паузу конструктивными переговорами с иранской стороной, однако Тегеран отрицает прямые контакты.
До этого республиканец выдвигал 48-часовой ультиматум с угрозой уничтожить электростанции Ирана, а иранские власти отвечали угрозами ударов по энергетической инфраструктуре США в странах Персидского залива и полной блокадой пролива. 2 апреля Трамп повторил предупреждения, заявив о готовности нанести одновременные удары по электростанциям.
В конце марта президент США говорил о прогрессе в переговорах и утверждал, что Иран согласился с большинством пунктов американского плана. По данным Bloomberg, предложение США включает 12 требований, среди них отказ от обогащения урана, прекращение поддержки прокси-групп и открытие Ормузского пролива, а взамен обсуждаются, в частности, снятие санкций и содействие гражданской ядерной программе. Источник Reuters отмечал, что в Иране сочли план односторонним.
В начале апреля агентство Fars сообщило, что Тегеран отверг предложение о 48-часовом прекращении огня, а контакты в Пакистане результата не дали. The Wall Street Journal писала, что попытки региональных посредников во главе с Пакистаном зайти к перемирию зашли в тупик: Иран не планирует встреч с американскими представителями в Исламабаде и считает требования США неприемлемыми.