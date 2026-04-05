закрыть
8 апреля 2026, среда, 7:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На войне с Украиной погиб перебежчик из СБУ генерал-майор Ляпкин

  5.04.2026, 19:01
Владимир Ляпкин

Он перешел на сторону России после Евромайдана.

Экс-начальник департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины генерал-майор Владимир Ляпкин, перешедший на сторону России после Евромайдана, погиб 17 марта. Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной Рады, ныне прокремлевский пропагандист Олег Царев. «Володя погиб на СВО, служил в „Барсе‑33“… Его позывной был „Батый“», — написал он в соцсети.

Обстоятельства смерти не уточняются. Гибель 59-летнего Ляпкина независимо подтвердила «Медиазона». По ее данным, вместе с ним был убит бывший сотрудник МЧС из Подмосковья полковник Эдуард Малов. Оба закончили Ташкентское высшее общевойсковое командное училище в 1989 году.

По словам Царева, во время работы на СБУ в зону ответственности Ляпкина входила прослушка, наружное наблюдение и сбор информации. Звание генерал-майора он получил в 2013 году и тогда же лично участвовал в разгоне Евромайдана. «В самые острые моменты протестов ему приходилось вступать в прямые физические столкновения, и в таких ситуациях он не прятался за спинами подчиненных, а шел вперед сам, показывая пример», — заявил Царев.

После смены власти в Украине Ляпкина уволили из СБУ, затем он сбежал в Россию и поселился в аннексированном Крыму. В 2021 году он учредил Ассоциацию «Я гарантирую качество», которая занималась контролем питания в школах.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Ляпкина назначили замглавы «службы безопасности» оккупированной части Херсонской области. Структуру учредил его бывший начальник Александр Якименко, также сбежавший в Россию. В 2025 году СБУ сообщила Ляпкину о подозрении в коллаборационизме. По данным службы, он участвовал в «фильтрационных мероприятиях» и репрессиях против гражданского населения.

СБУ считает, что после ликвидации «службы безопасности» ее правопреемницей стало управление ФСБ по оккупированной Херсонской области. Царев утверждает, что звание Ляпкина «де-факто сохранилось: он так и оставался для всех генерал-майором уже российских спецслужб». Официального подтверждения этому нет.

Ранее сообщалось, что с начала войны против Украины погиб как минимум 21 российский генерал. 31 марта при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 разбился генерал-лейтенант Александр Отрощенко, который с 2024 года командовал смешанным авиационным корпусом Северного флота.

2 апреля стало известно о смерти генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова, отвечавшего за диверсии и убийства за рубежом. Он погиб в декабре 2025 года в результате атаки на танкер российского «теневого флота» Qendil.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

