8 апреля 2026, среда, 7:06
2
  • 5.04.2026, 19:09
  • 8,836
Голкипер в чемпионате Турции забил фантастический гол ударом через все поле

Видеофакт.

В матче 28-го тура турецкой Суперлиги между «Касымпашей» и «Кайсериспором» произошел необычный эпизод.

На 66-й минуте встречи голом отметился голкипер «Касымпаши» Андреас Янниотис. Он выбил мяч от своих ворот, тот пролетел около 80 метров, отскочил от газона в штрафной площадке «Кайсериспора» и перелетел через голкипера гостей, оказавшись в сетке ворот, передает New Voice.

Фантастический гол Янниотиса установил окончательный результат матча — 2:0 в пользу «Касымпаши».

После поединка Янниотис поддержал вратаря «Кайсериспора» Билаля Баязита, который допустил грубую ошибку.

«Я увидел, как мяч отскочил, а потом, когда посмотрел, он уже был в сетке. Я счастлив, но для Билаля это сложная ситуация. Он хороший вратарь. Мы, вратари, должны держаться вместе, поэтому я [подошел к нему] и поддержал», — цитирует Янниотиса Fotomac.

