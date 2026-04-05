Голкипер в чемпионате Турции забил фантастический гол ударом через все поле

Голкипер в чемпионате Турции забил фантастический гол ударом через все поле2
- 5.04.2026, 19:09
- 8,836
Видеофакт.
В матче 28-го тура турецкой Суперлиги между «Касымпашей» и «Кайсериспором» произошел необычный эпизод.
На 66-й минуте встречи голом отметился голкипер «Касымпаши» Андреас Янниотис. Он выбил мяч от своих ворот, тот пролетел около 80 метров, отскочил от газона в штрафной площадке «Кайсериспора» и перелетел через голкипера гостей, оказавшись в сетке ворот, передает New Voice.
Фантастический гол Янниотиса установил окончательный результат матча — 2:0 в пользу «Касымпаши».
После поединка Янниотис поддержал вратаря «Кайсериспора» Билаля Баязита, который допустил грубую ошибку.
«Я увидел, как мяч отскочил, а потом, когда посмотрел, он уже был в сетке. Я счастлив, но для Билаля это сложная ситуация. Он хороший вратарь. Мы, вратари, должны держаться вместе, поэтому я [подошел к нему] и поддержал», — цитирует Янниотиса Fotomac.
Andreas Gianniotis’ten tarihe geçen gol.🔥— Kasımpaşa (@kasimpasa) April 4, 2026
