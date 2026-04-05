МАРТ открыл горячую линию и призвал жаловаться на высокие цены

МАРТ открыл горячую линию и призвал жаловаться на высокие цены20
- 5.04.2026, 19:29
Для каждого региона предусмотрены отдельные номера.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 3 апреля запустило «горячую линию». Белорусам предлагают сообщать о случаях завышения цен на товары и услуги, которые не регулируются государством. Для каждого региона предусмотрены отдельные номера.
В МАРТ заявили, что такие цены нередко «значительно» растут и вызывают недовольство как у граждан, так и у бизнеса. В качестве примера в ведомстве привели ситуацию с компанией «Белмагистральавтотранс», которая, по данным ведомства, более чем вдвое повысила тариф на хранение автомобилей на складе временного хранения — с 20,40 до 42 рублей после 10 суток.
После обращений тариф снизили, сообщили в министерстве, добавив, что ситуация остается на контроле.
Ведомство также напомнило компаниям о необходимости придерживаться «справедливого ценообразования» и укладываться в установленный правительством уровень инфляции — в 2026 году он не должен превысить 7%.