На аукционе продали бутылку вина за рекордные $800 000

На аукционе продали бутылку вина за рекордные $800 0007
- 5.04.2026, 20:05
На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке установили новый мировой рекорд виноделия. Бутылка бургундского вина урожая 1945 года ушла с молотка за невероятные $812,5 тыc.
О громком событии пишет The Telegraph.
Как сообщает источник, вино было произведено легендарной винодельней Romanée-Conti. Но ключевым фактором его уникальности стал год выпуска: в 1945-м был последний урожай, перед тем как виноградники Европы поразила эпидемия филлоксеры.
Многие лозы тогда пришлось выкорчевать, включая небольшой участок Romanée-Conti. В том году винодельня сумела выпустить всего 600 бутылок – именно это делает каждую из них настоящим сокровищем для коллекционеров.
«В эти выходные мы вошли в историю. Мне посчастливилось попробовать Romanée-Conti урожая 1945 года всего три раза в жизни, и это лучшее вино, которое я когда-либо пробовал», – заявил после завершения торгов руководитель аукционного дома Acker’s Джон Капон.
Нынешнее достижение не первое для этой винодельни. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Romanée-Conti 1945 года: в 2018-м на аукционе Sotheby’s аналогичную бутылку продали за $558 тыс.
Теперь же, как видим, планка поднялась еще выше – почти на $250 тыс.