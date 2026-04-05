8 апреля 2026, среда, 7:09
В Беларуси тотально запрещают заезжать в леса

10
  • 5.04.2026, 20:19
  • 7,150
Только один район открыт.

Только один район Беларуси остается свободным от ограничений и запретов на посещение лесов, это следует из интерактивной карты на сайте Минлесхоза.

Основная причина запретов – высокая вероятность пожаров.

Пока без ограничений остается лишь Россонский район.

Остальные территории раскрашены на карте в желтый или красный цвета. Желтый означает ограничения. Они действуют в 63 районах.

В такой ситуации нельзя заезжать в лес на личном транспорте и разводить там костры. Прогуляться на своих двоих можно. Не ограничивают белорусов и в сборе грибов или ягод в таких лесах.

Закрыты сейчас 54 района Беларуси. Они на карте отмечены красным цветом.

В таком случае посещать леса категорически запрещено, в том числе для прогулок.

Отдых на природе и подобные действия также под запретом.

Въехать в массив может только специальный лесохозяйственный транспорт.

За нарушение белорусам грозит «административка».

Специалисты могут сделать как устное предупреждение, так и оштрафовать до 12 базовых величин (540).

Если же лесу причинен ущерб, то размер штрафа возрастает до 30 базовых (1350).

Написать комментарий

