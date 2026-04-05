В Беларуси тотально запрещают заезжать в леса

В Беларуси тотально запрещают заезжать в леса10
- 5.04.2026, 20:19
Только один район открыт.
Только один район Беларуси остается свободным от ограничений и запретов на посещение лесов, это следует из интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
Основная причина запретов – высокая вероятность пожаров.
Пока без ограничений остается лишь Россонский район.
Остальные территории раскрашены на карте в желтый или красный цвета. Желтый означает ограничения. Они действуют в 63 районах.
В такой ситуации нельзя заезжать в лес на личном транспорте и разводить там костры. Прогуляться на своих двоих можно. Не ограничивают белорусов и в сборе грибов или ягод в таких лесах.
Закрыты сейчас 54 района Беларуси. Они на карте отмечены красным цветом.
В таком случае посещать леса категорически запрещено, в том числе для прогулок.
Отдых на природе и подобные действия также под запретом.
Въехать в массив может только специальный лесохозяйственный транспорт.
За нарушение белорусам грозит «административка».
Специалисты могут сделать как устное предупреждение, так и оштрафовать до 12 базовых величин (540).
Если же лесу причинен ущерб, то размер штрафа возрастает до 30 базовых (1350).