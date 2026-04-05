Трамп назвал Ирану точное время для открытия Ормузского пролива 28 5.04.2026, 20:33

Если Иран не откроет пролив, США начнут уничтожать электростанции по всей стране.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если лидеры этой страны не договорятся о возобновлении работы Ормузского пролива к вечеру вторника 7 апреля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в Truth Social и интервью для The Wall Street Journal.

«Если они не выполнят обещание, если захотят оставить (пролив - ред.) закрытым, они по потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране... Если они ничего не предпримут к вечеру вторника, у них не будет ни электростанций, ни мостов», - сказал Трамп.

Позже в соцсетях он уточнил, что у Ирана время до 20:00 вторника по восточному времени (по Минску это до 3 часов ночи среды 8 апреля).

Возвращаюсь к интервью, у Трампа также спросили, когда по его мнению закончится война, на что он сказал, что «скоро сообщит».

«Но мы находимся в очень сильном положении, и этой стране (Ирану - ред.) потребуется 20 лет, чтобы восстановиться, если им повезет, если в них вообще будет страна», - добавил президент США.

На вопрос, беспокоит ли его, что население Ирана в количестве 93 млн человек может пострадать в случае атак на гражданскую инфраструктуру, Трамп ответил:

«Нет, они хотят, чтобы мы это сделали», - сказал он, утверждая, что иранцы "живут в аду".

