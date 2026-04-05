8 апреля 2026, среда, 7:09
  5.04.2026, 20:33
Трамп назвал Ирану точное время для открытия Ормузского пролива

Если Иран не откроет пролив, США начнут уничтожать электростанции по всей стране.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если лидеры этой страны не договорятся о возобновлении работы Ормузского пролива к вечеру вторника 7 апреля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в Truth Social и интервью для The Wall Street Journal.

«Если они не выполнят обещание, если захотят оставить (пролив - ред.) закрытым, они по потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране... Если они ничего не предпримут к вечеру вторника, у них не будет ни электростанций, ни мостов», - сказал Трамп.

Позже в соцсетях он уточнил, что у Ирана время до 20:00 вторника по восточному времени (по Минску это до 3 часов ночи среды 8 апреля).

Возвращаюсь к интервью, у Трампа также спросили, когда по его мнению закончится война, на что он сказал, что «скоро сообщит».

«Но мы находимся в очень сильном положении, и этой стране (Ирану - ред.) потребуется 20 лет, чтобы восстановиться, если им повезет, если в них вообще будет страна», - добавил президент США.

На вопрос, беспокоит ли его, что население Ирана в количестве 93 млн человек может пострадать в случае атак на гражданскую инфраструктуру, Трамп ответил:

«Нет, они хотят, чтобы мы это сделали», - сказал он, утверждая, что иранцы "живут в аду".

