Зеленский встретился с президентом Сирии

Зеленский встретился с президентом Сирии5
- 5.04.2026, 21:32
Договорились работать в сфере безопасности и экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По результатам встречи между странами есть договоренности.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины.
По словам Зеленского, Украина и Сирия договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности у возможностей для развития «нашим обществам». Также стороны обсудили ряд вопросов и имеют интерес к обмену опытом.
«Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям», - проинформировал президент.
Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран усилить во всем регионе.
«Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», - добавил Зеленский.