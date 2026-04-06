Лукашенко перешел на «трехдневку» 39 6.04.2026, 15:14

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Больше играет в хоккей, чем работает.

Если судить по сообщениям пресс-службы и публичной активности Лукашенко, на прошедшей неделе у него было всего три рабочих дня.

В понедельник, 30 марта, он встретился в Минске с губернатором Чукотского автономного округа.

В среду, 1 апреля, провёл совещание с военными по итогам масштабной проверки боеготовности Вооружённых сил.

В пятницу, 3 апреля, открыл новую поликлинику в Минске.

Во вторник, четверг и субботу Лукашенко либо играл в хоккей, либо присутствовал на тренировках и давал советы игрокам.

Отметим, престарелый диктатор не впервые устраивает себе большие выходные.

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