Лукашенко перешел на «трехдневку»39
- 6.04.2026, 15:14
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Больше играет в хоккей, чем работает.
Если судить по сообщениям пресс-службы и публичной активности Лукашенко, на прошедшей неделе у него было всего три рабочих дня.
В понедельник, 30 марта, он встретился в Минске с губернатором Чукотского автономного округа.
В среду, 1 апреля, провёл совещание с военными по итогам масштабной проверки боеготовности Вооружённых сил.
В пятницу, 3 апреля, открыл новую поликлинику в Минске.
Во вторник, четверг и субботу Лукашенко либо играл в хоккей, либо присутствовал на тренировках и давал советы игрокам.
Отметим, престарелый диктатор не впервые устраивает себе большие выходные.