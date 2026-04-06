ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста 14 6.04.2026, 12:37

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Николай Шарапов

Он написал книгу о войне против Украины.

Николай Шарапов — Z-блогер и автор телеграм-канала «VELES тихонько пишет» — ликвидирован Вооруженными силами Украины.

О смерти Шарапова его соратники сообщили 4 апреля: он скончался от полученных ранений.

Он также был автором книги «СВОими глазами», посвящённой войне в Украине. В 2024 году за эту работу получил российскую литературную премию имени Арсеньева.

В своём телеграм-канале с аудиторией около 50 тысяч подписчиков Шарапов описывал повседневную жизнь российских военных на Покровском направлении и занимался сбором средств.

Шарапов родом из Сибири. С начала полномасштабной войны в 2022 году участвовал в боевых действиях, командовал разведгруппой и работал оператором беспилотников.

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