ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста

ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста14
- 6.04.2026, 12:37
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Он написал книгу о войне против Украины.
Николай Шарапов — Z-блогер и автор телеграм-канала «VELES тихонько пишет» — ликвидирован Вооруженными силами Украины.
О смерти Шарапова его соратники сообщили 4 апреля: он скончался от полученных ранений.
Он также был автором книги «СВОими глазами», посвящённой войне в Украине. В 2024 году за эту работу получил российскую литературную премию имени Арсеньева.
В своём телеграм-канале с аудиторией около 50 тысяч подписчиков Шарапов описывал повседневную жизнь российских военных на Покровском направлении и занимался сбором средств.
Шарапов родом из Сибири. С начала полномасштабной войны в 2022 году участвовал в боевых действиях, командовал разведгруппой и работал оператором беспилотников.