Forbes: Кремль строит в Беларуси базы для управления дронами 22 6.04.2026, 8:35

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Кремль планирует возвести четыре военных объекта.

Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности.

Об этом сообщает издание Forbes.

Расположение этих военных объектов на территории Беларуси позволит РФ значительно сократить время подлета к украинским городам, что усложнит отражение атак средствами ПВО.

Сейчас вражеские беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает время на подготовку.

Согласно сообщению Reuters, Кремль планирует возвести в Беларуси четыре станции наземного управления для дронов.

Ранее о таких намерениях Кремля предупредил президент Украины Владимир Зеленский предупредил. В своем аккаунте в X он отметил, что Беларусь «становится все больше вовлеченной в войну России», и что европейцы должны быть начеку.

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