«Россия такого точно не получала»18
- 6.04.2026, 13:25
- 28,186
Кадры встречи Зеленского в Сирии вызвали бурную реакцию в Сети.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Сирию удивил экспертов. На кадрах — военный оркестр, украинские флаги вдоль дорог и необычно тёплая атмосфера между лидерами.
Политолог Чарльз Листер обратил внимание на необычные кадры встречи президента Украины Владимира Зеленского в Сирии. Комментируя визит Зеленского, эксперт отметил, что формат приёма заметно отличался от того, как в стране ранее встречали других глав государств.
По его словам, на опубликованных кадрах можно увидеть военный оркестр, официальную церемонию встречи, а также украинские флаги, размещённые вдоль дорог.
«Не припомню, чтобы видел подобное президентское видео по итогам какого-либо предыдущего государственного визита. Россия такого точно не получала», — написал Листер.
Very interesting optics around today's visit to #Syria by #Ukraine President @ZelenskyyUa.— Charles Lister (@Charles_Lister) April 5, 2026
I don't recall seeing a Presidential video like this for any previous state visit -- plus the military band on arrival, #Ukraine flags on roadways, etc.#Russia certainly didn't get it. https://t.co/zBqTHXqUOo