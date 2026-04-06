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«Россия такого точно не получала»

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  • 6.04.2026, 13:25
  • 28,186
«Россия такого точно не получала»
Владимир Зеленский

Кадры встречи Зеленского в Сирии вызвали бурную реакцию в Сети.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Сирию удивил экспертов. На кадрах — военный оркестр, украинские флаги вдоль дорог и необычно тёплая атмосфера между лидерами.

Политолог Чарльз Листер обратил внимание на необычные кадры встречи президента Украины Владимира Зеленского в Сирии. Комментируя визит Зеленского, эксперт отметил, что формат приёма заметно отличался от того, как в стране ранее встречали других глав государств.

По его словам, на опубликованных кадрах можно увидеть военный оркестр, официальную церемонию встречи, а также украинские флаги, размещённые вдоль дорог.

«Не припомню, чтобы видел подобное президентское видео по итогам какого-либо предыдущего государственного визита. Россия такого точно не получала», — написал Листер.

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