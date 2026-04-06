Украина передала Азербайджану российского наемника 3 6.04.2026, 9:05

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Его ждёт до 15 лет тюрьмы.

Украина депортировала в Азербайджан 45-летнего наёмника, воевавшего на стороне РФ в составе незаконных вооружённых формирований на Донбассе. Мужчина, известный под позывными «Лев» и «Рафик», был задержан летом 2024 года в Донецкой области и содержался в следственном изоляторе во Львове. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, 45-летний уроженец города Аджикабула (Азербайджан), ранее работавший учителем английского языка, в октябре 2023 года подписал контракт с ВС РФ сроком на два года и был направлен в подразделение так называемой «ДНР» — 1-ю Славянскую бригаду. Там он служил помощником гранатомётчика в штурмовой роте и участвовал в боевых действиях против украинских сил. Несмотря на отсутствие военного опыта, наёмник принимал непосредственное участие в боях на Донбассе.

ВСУ взяли его в плен 21 июня 2024 года возле населённого пункта Очеретино. На запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана украинские правоохранители провели процессуальные действия и подтвердили его участие в незаконных вооружённых формированиях. По информации Службы государственной безопасности Азербайджана, мужчине предъявлено подозрение в создании и участии в вооружённых группировках, их финансировании и обеспечении, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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