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Циклон ударит по пяти областям Беларуси

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  • 6.04.2026, 9:08
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Циклон ударит по пяти областям Беларуси

Синоптики объявили 8-балльную опасность.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявил на понедельник, 6 апреля, оранжевый уровень опасности. Жителей сразу пяти областей ждёт очень сильный ветер, при котором, согласно шкале Бофорта, «раскачиваются деревья» и «ломаются ветви».

Речь идёт о всех регионах страны, кроме Могилёвской области. Там, согласно прогнозу Белгидромета, будет спокойнее всего. Что касается остальной части Беларуси, то стихия (то есть ветер) разгуляется до 15–20 м/с. Отметим, что этот уровень соответствует 7–8 баллам по шкале Бофорта, где дальше идёт уже шторм.

За столь резкую смену погоды нужно винить циклон, который смещается с Северного моря на юг Финляндии, объяснили специалисты. В целом же по стране будет облачно, дождливо, а кое-где даже выпадет снег. Днём возможны грозы, а максимальная температура воздуха составит от +7 до +13°С.

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