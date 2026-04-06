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ISW назвал причину резкого падения рейтинга Путина

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  • 6.04.2026, 9:31
  • 11,244
ISW назвал причину резкого падения рейтинга Путина

Россияне более резко реагируют, чем ожидала власть.

В стране-агрессоре России на фоне блокировки мессенджера Telegram на 5 % снизился рейтинг доверия к нелегитимному президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW) 4 апреля.

Аналитики обратили внимание на то, что в последнее время в России люди реагируют на новые ограничения свободы слова гораздо жестче и отрицательнее, чем власть ожидала или была готова принять. Опрос, проведённый приближенным к Кремлю Форумом общественного мнения (FOM) в конце марта, показал, что доверие к Путину упало с 76 % до 71 %. Это наибольшее падение с 2019 года, отметили в Институте.

Рейтинги главы Кремля начали снижаться в феврале, после того как власть стала существенно ограничивать пользование Telegram. Даже прокремлевские пропагандисты и военкоры начали критиковать блокировку мессенджера, жалуясь на то, что Кремль тратит деньги на цензуру, несмотря на рост цен, и оставляет российские оккупационные войска без систем боевой связи.

Российские чиновники пытаются справиться с отрицательной реакцией, но их заявления противоречивы и показывают отсутствие чёткой стратегии, считают эксперты ISW. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что 65 млн россиян ежедневно пользуются VPN для доступа к Telegram, а попытки блокирования повлекли за собой масштабные сбои в банковских системах. Некоторые сообщения об этих сбоях были удалены после соответствующих требований цензора Роскомнадзора.

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