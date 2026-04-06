«Слова Коула о Лукашенко звучали более чем убедительно» 3 6.04.2026, 9:22

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Андрей Санников

Спецпосланник Трампа уже добился впечатляющих результатов.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью сайту Charter97.org прокомментировал переговоры США с режимом Лукашенко.

— Не так давно появилось видео выступления спецпосланника президента США Джона Коула, где он рассказывает о переговорах с Лукашенко. Он сказал, что белорусский диктатор боится повторить судьбу венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и иранских аятолл. Также Коул сказал, что Лукашенко находится за столом плохих парней, и он там в одиночестве. Как вы трактуете это заявление представителя Трампа?

— Хотел бы отметить, что впервые появился западный переговорщик с Лукашенко, который конкретно занимается освобождением политзаключенных. Джон Коул уже добился впечатляющих результатов, к тому же он достаточно последовательно продвигает и другие темы, что, например следует из его разговора о столах. Думаю, что на фоне суда над Мадуро, устранения верхушки режима аятолл в Иране, жесткой линии США в отношении Кубы, слова Коула звучали более чем убедительно.

— Сам Лукашенко заявил о подготовке «большой сделки» с США. На что стоит обратить внимание Вашингтону, ведя переговоры с белорусским диктатором?

— Заявления о «большой сделке» между первой экономикой мира и экономикой, разрушенной политикой Лукашенко, звучит, конечно, странновато, но какая-то сделка может состояться.

Первым условием такой сделки, на мой взгляд, должно быть полной отсутствие политзаключенных в Беларуси, как официально признанных правозащитниками, так и скрытых, и полное прекращение репрессий. США следует понимать, что Лукашенко известен тем, что договоренностей он не соблюдает, потому при подготовке любых соглашений с этой властью необходимо закладывать гарантии их соблюдения. Надежней всего этого можно достичь при легитимации власти в Беларуси через выборы под международным контролем.

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