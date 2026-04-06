Что будет с долларом после разгона цены на нефть 2 6.04.2026, 9:37

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Прогноз курсов валют.

Как ситуация на мировых рынках влияет на курсы валют и каких значений можно ждать в начале апреля, изданию myfin.by рассказал финансовый аналитик Михаил Грачев.

По итогам прошлой торговой пятидневки на Белорусской валютно-фондовой бирже обменный курс доллара США снизился на 0,58% до USD/BYN 2,9364. К началу года укрепление курса доллара сократилось до +1,16%. На прошлую неделю пришлась часть торговых дней марта и апреля, совершенно отчетливо видна разница в объемах торгов. Первые дни апреля объем составил минимальные за год 18,2 млн долларов США.

Напомним, что максимальный объем за сессию в марте составил более 53 млн долларов. Минимальный торговый объем на бирже — низкая волатильность и почти стабильный валютный курс.

Обменный курс российского рубля в соответствии с рыночными закономерностями вырос на беларусском валютном рынке на 1,38% за неделю и к закрытию торгов в пятницу остановился на значении RUB/BYN 3,7179 за 100 российских рублей. К началу года курс рубля перешел в зеленую зону, и рост пока составляет 0,33%. Объем торгов за первые три дня апреля 8 149,880 млн рублей, или немного более 100 млн долларов в эквиваленте.

Такое изменение валютного курса беларусского рубля в сторону укрепления по отношению к доллару США и евро стало следствием аналогичных движений на российском финансовом рынке.

В конце февраля Минфин России объявил о приостановке продажи иностранной валюты на российском финансовом рынке, что вызвало в середине марта скачок курса доллара к отметке USD/RUB 86,10. Но к окончанию марта ситуация выровнялась, рынок не почувствовал дефицита валюты, а наоборот — на фоне высоких цен на нефть вновь возник профицит предложения при низком спросе со стороны импорта. Курс доллара к концу прошлой недели на российском рынке вернулся к привычным USD/RUB 80,00.

Цены на энергоресурсы управляют стоимостью доллара

Цена нефти и газа на мировом финансовом рынке сейчас становится основным индикатором российского и белорусского валютного рынков. Продолжение ближневосточного конфликта, как бы странно это ни звучало, сейчас на руку российскому бюджету. Мало того что цена нефти марки Brent вернулась к значениям около 100 долларов за баррель, российская Urals торгуется с премией к эталонному сорту. Иностранные аналитики считают, что российский бюджет при таких условиях получит многомиллиардные дополнительные доходы. Все это со временем выйдет на внутренний рынок и, безусловно, поддержит национальную валюту.

На мировом финансовом рынке окончание прошлой недели совпало с пасхальными праздниками, поэтому выход в пятницу, 3 апреля, американской статистики рынка рабочей силы NFP остался практически незаметным. Данные оказались весьма успешными, поэтому будет неудивительно, если на текущей неделе курс доллара к основным активам будет укрепляться.

Прогноз на неделю

Курс основной валютной пары EUR/USD стремится закрепиться ниже 1,1450, индекс доллара DXY выходит на уровень выше 100,0 п.п., доходность десятилетних трежерис растет. На белорусском валютном рынке это может привести к снижению рыночной цены евро при одновременном снижении курса доллара.

С учетом сказанного можно ожидать плавного снижения обменного курса доллара к отметке USD/BYN 2,900, курс евро также снижается до EUR/BYN 3,850, курс российского рубля продолжает движение вверх.

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