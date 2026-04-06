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ВСУ отбросили россиян в Харьковской области

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  • 6.04.2026, 9:58
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ВСУ отбросили россиян в Харьковской области

Восстановлен контроль вблизи Амбарного.

Украинские военные отбросили российские оккупационные силы к северу от села Амбарное, рядом с государственной границей в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает аналитическая платформа DeepState в Telegram.

«Силы Обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного», – говорится в сообщении.

По информации DeepState, украинские бойцы продвинулись более чем на 3 км в направлении границы и вернули контроль над лесным массивом севернее села Амбарное в Великобурлукской общине.

Отмечается, что успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистке территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Кроме того, украинским защитникам удалось остановить продвижение российских сил в направлении от села Меловое до села Хатнее в районе Амбарного.

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