Как будут работать больницы и поликлиники в апрельские и майские выходные 2 6.04.2026, 10:42

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Белорусов ждут длинные выходные.

В апреле белорусов ждут длинные выходные — с 18-го по 21-е число и майские праздники. Минздрав рассказал, как будут работать учреждения здравоохранения эти дни.

Амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники будут работать по следующему графику:

20 апреля — по графику работы в субботу;

21 апреля — по графику работы в праздничный день;

25 апреля — по графику работы в рабочий день;

1 мая — по графику работы в праздничный день (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);

9 мая — по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.).

Больницы и РНПЦ будут работать так:

20 апреля — по графику работы в рабочий день;

21 апреля — по графику работы в праздничный день;

25 апреля — по графику работы в субботу;

1 мая — по графику работы в праздничный день (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);

9 мая по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.).

Скорая и неотложная помощь будут работать в режиме повышенной готовности.

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