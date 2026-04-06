Эксперты назвали ключевое преимущество Украины 6.04.2026, 10:45

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Дроны и инновации меняют ход войны

Украина за четыре года войны выстроила многоуровневую систему обороны, основанную на технологиях и быстрой адаптации. В условиях нехватки вооружений и задержек западной помощи Киев сделал ставку на собственные разработки — прежде всего беспилотники, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Так называемая «стена дронов» стала ключевым элементом обороны. Это не единая система, а постоянно развивающаяся сеть решений в воздухе, на море и на земле. Украинские военные используют дешевые и массовые технологии, которые можно быстро производить и модернизировать.

С начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность страны выросла в десятки раз — годовой потенциал производства достиг примерно 50 млрд долларов. Одним из символов войны стали гражданские дроны, такие как Mavic, которые украинцы адаптировали для сброса гранат.

Несмотря на скепсис некоторых западных экспертов, эффективность таких решений оказалась высокой. Украинская стратегия делает упор не на дорогие системы, а на масштаб, гибкость и скорость внедрения.

Дроны уже играют важную роль не только в обороне, но и в ударах по территории России. Украинские беспилотники способны преодолевать более 1000 км, поражая нефтяную инфраструктуру, порты и военные объекты. Это оказывает заметное давление на экономику РФ.

На море беспилотные катера вынудили российский Черноморский флот отойти от Крыма. Параллельно Украина развивает наземные роботизированные системы, которые могут сократить потребность в пехоте.

Кроме того, Киев инвестирует в разработку ракет и недорогих систем перехвата, вызывающих интерес за рубежом.

Эксперты отмечают, что ключевое преимущество Украины — не сами технологии, а их применение, масштабирование и постоянная адаптация. Такой подход позволяет компенсировать нехватку ресурсов и сдерживать более крупного противника.

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