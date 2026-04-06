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«Белавиа» объявила до 40% скидки на рейсы из Минска в два города

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  • 6.04.2026, 10:53
  • 11,266
«Белавиа» объявила до 40% скидки на рейсы из Минска в два города

В одном из них - «цветение и горы».

Скидки на рейсы из Минска в Казахстан и обратно объявил национальный авиаперевозчик «Белавиа».

Билеты со скидкой до 40% от минимальных опубликованных тарифов можно приобрести 6 и 7 апреля включительно по двум направлениям.

Путешествие по маршруту Минск — Алматы — Минск будет стоит от 813 рублей.

«Цветение и горы в одном кадре: зеленые улицы, свежий воздух и кофе с видом на Заилийский Алатау», — прорекламировала направление «Белавиа».

Цены на билеты направлением Минск — Астана — Минск стартуют от 732 рублей.

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