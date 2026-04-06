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Что происходит с белорусским рублем

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  • 6.04.2026, 11:15
  • 5,028
Что происходит с белорусским рублем

Идут валютные торги.

Торги понедельника начались с синхронного снижения доллара и евро. Тем временем биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $69 119, пишет Onliner.

Доллар снизился на 1,34 копейки и стоит 2,9230 рубля.

Евро снизился на 1,79 копейки и стоит 3,3640 рубля.

Сотня российских рублей выросла на 1,62 копейки и стоит 3,7341 рубля.

Десяток юаней подешевел на 3,01 копейки и стоит 4,2769 рубля.

В пятницу доллар подешевел на 0,05 копейки и стоил 2,9364 рубля, евро подешевел на 0,46 копейки и стоил 3,3819 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 1,76 копейки и стоила 3,7179 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,02 копейки и стоил 4,3070 рубля.

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