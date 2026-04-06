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Строительный сектор тоже сдался

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  • 6.04.2026, 11:28
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Строительный сектор тоже сдался

Вскрылась правда про экономику Гомельской области в начале года.

Начало 2026 года для организаций Гомельской области ознаменовалось тревожной сменой экономических трендов. Если в 2025 году строительный сектор выступал в роли демпфера, компенсируя негативную динамику в промышленности, то первые месяцы текущего года демонстрируют синхронное падение обоих ключевых секторов, пишет «Флагшток».

Коллапс драйверов роста

Согласно статистическим данным, «последний форпост» в лице строительства сдался: если в январе 2025 года отрасль обеспечивала +0,8% к темпу ВРП, то в январе 2026 года её вклад стал отрицательным (-0,4%), а по итогам января-февраля падение углубилось до -0,5%. Аналогичная ситуация наблюдается в промышленности, где вклад в ВРП сменился с положительных 0,5% в начале 2025 года и постепенным замедлением, до -0,3% в январе и -0,4% в январе-феврале 2026 года. Общий темп ВРП региона в январе 2026 года составил 99,2% против 103,4% годом ранее.

Прыжок убыточности и эффект «пересчета»

Особую остроту ситуации придает динамика убыточных предприятий. В январе 2026 года их число совершило резкий скачок, достигнув 269 организаций. Хотя сравнение «январь к январю» (269 против 120–164 в зависимости от месяца) выглядит болезненным, более опасной остается тенденция ежегодного ухудшения данных после пересчета.

Статистическая ловушка пересчета

Данные за январь 2024 года изначально фиксировали 107 убыточных предприятий, однако в сборниках 2025 года эта цифра после пересчета выросла до 181. Данные 2024 года в целом резко просели при пересмотре в 2025 году, что заставляет с опасением ожидать окончательных цифр за прошлый 2025 год.

На текущий момент доля убыточных предприятий в области превысила психологическую отметку в 25%, а в Гомельском районе ситуация итого хуже — там этот показатель достигает 40%.

Региональные гиганты: НПЗ и БМЗ

На финансовое состояние области традиционно влияют результаты работы двух промышленных гигантов — Мозырского НПЗ и Белорусского металлургического завода (БМЗ), чьи показатели доминируют в статистике соответствующих районов.

Мозырский район (НПЗ): Здесь наблюдается явное улучшение баланса. После глубокого убытка в январе 2025 года (-224,6 млн руб.), в январе 2026 года район вышел на чистую прибыль в размере 68,7 млн руб. Проблемы у российских НПЗ явно пошли на пользу предприятию.

Жлобинский район (БМЗ): Финансовое положение остается сложным. В январе 2026 года чистый убыток района составил -50,9 млн руб., что даже хуже показателя января прошлого года (-29 млн руб.).

«Странный» оптимизм руководства БМЗ

На фоне этих цифр заявления гендиректора БМЗ Дмитрия Корчика выглядят достаточно противоречиво. В апреле 2026 года он поставил задачу выйти на стабильную работу лишь к итогам полугодия, признав, что начало года было «сложным в части объемов производства» из-за проблем в строительной сфере на основных рынках сбыта.

Странность ситуации заключается в следующем: несмотря на фактическое углубление убытков по району в январе, директор заявляет, что «экономика предприятия улучшается».

Упор делается на захват внутреннего рынка (доля выросла с 30% до 60% с 2020 года), однако это происходит на фоне падения самого строительного сектора в Беларуси, который является основным потребителем продукции завода.

Основной задачей ставится «своевременная выплата зарплаты», что скорее характерно для антикризисного управления.

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