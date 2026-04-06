Купили яйца с плесенью: минчане жалуются на некачественные продукты 6 6.04.2026, 12:19

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Торговые точки проверили.

Минчане пожаловались в соцсетях на некачественные продукты. После публикации фотографий с плесенью и «просрочкой» в магазины пришли проверяющие.

Подробности о недавних случаях рассказали «Минск-Новости». Фото яиц с плесенью появилось в одном из Telegram-каналов. Подписчик утверждал, что купил их в гипермаркете на пр. Партизанском, 150а. После этого туда нагрянула проверка.

В центре гигиены и эпидемиологии Заводского района отметили, что на 2 апреля в продаже уже не было яиц Глубокского комбикормового завода с датой сортировки 19 марта, которые и стали причиной жалобы.

Вместе с тем администрация торговой точки признала факт продажи некачественного товара. В отношении ответственного должностного лица магазина начат административный процесс.

Еще один испорченный продукт обнаружила посетительница торгового объекта ООО «Сырная компания» на ул. П.Мстиславца, 18. Минчанка 27 марта купила там плавленый сыр, срок годности которого истек. Об этом она рассказала в Threads.

«Eсли честно, сроки смотрю всегда, особенно когда в магазине выбираю продукты, тут даже мысли не закралось, что такое могло случиться (покупали уже «просрочку), в процессе поедания решила изучить новый дизайн и наткнулась на сроки. Неприятненько вышло», – написала покупательница.

Магазин посетили проверяющие из Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района.

«Факт истекшего срока годности плавленого сыра с ароматом ванили «Омичка нежная» от Кобринского маслодельно-сыродельного завода подтвердился», – сообщили специалисты.

В отношении общества с ограниченной ответственностью будет начат административный процесс, добавили в центре.

Также была жалоба на заплесневелый йогурт «Греческий», который приобрели в фирменном магазине «Бабушкина крынка» в ТЦ «Першы нацыянальны гандлёвы дом».

Однако этот факт не подтвердили при проверке. Врачи-гигиенисты не выявили на месте нарушения условий реализации.

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