«Всю жизнь даже не замечала этого адского дискомфорта» 14 6.04.2026, 12:40

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Белоруска обратила внимание на разницу между мужскими и женскими вещами.

Белоруска Диана живет в Польше. На днях она приобрела в местном магазине две упаковки белых носков одинакового размера. Отличался товар, по словам беларуски, только маркировкой: одна пара была якобы для женщин, вторая — для мужчин. Диана возмутилась разницей в моделях и показала их в Threads. Пользовательницы соцсети тем временем не особенно удивились: мол, эта проблема постоянно преследует их по жизни, пишет «Зеркало».

«Купила две пачки носков одинакового размера, но одни с надписью „для женщин“, вторые „для мужчин“», — описала Диана фотографию, намекая на то, что женские носки почему-то выглядят заметно меньше.

За пару дней после публикации молчаливую солидарность с белоруской выразили более 400 лайками. А некоторые пользовательницы Threads описывали похожий опыт в комментариях:

«Поэтому на свой 41-й [размер] покупаю только мужские носки».

«Давно покупаю себе мужские носки, потому что носить эти детские следки вообще невыносимо».

«Женщины должны страдать. Все наглядно и очевидно».

«Мужские [носки] 40−41-го [размера] идеальны на мой 38-й. Всем советую не сжимать свои ножки».

«Ой, я уже года два-три покупаю носки в мужском отделе на два-пять размеров больше, чем ношу. Недавно отрыла в ящике старые носки „моего“ размера и надела их. В течение дня не понимала, почему мне так выкручивает стопы. Вечером сняла их, поняла причину боли и охренела от того, что я всю жизнь даже не замечала этого адского дискомфорта!»

Часть пользовательниц также стали обсуждать, что и другие товары для мужчин им нравятся гораздо больше, чем «женские».

«В мужском отделе магазинов одежды еще и базовые футболки лучшего качества», — уверена женщина с ником kathi_hood.

«И нормальной длины!» — добавляет nezada4ka.

«В обуви тоже такое замечаю, поэтому всегда смотрю не на размер, а на см по стельке.

В итоге у меня размер ноги где-то от 41-го до 43-го скачет», — пишет минчанка olive_oliyah, намекая, что дело не в гендерной маркировке одежды, а в отсутствии стандартов и постоянства у разных брендов.

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Производители тем временем отмечают: женские и мужские носки одного размера действительно отличаются, причем не столько длиной стопы, сколько ее шириной. Кроме того, в мужских носках шире часть, предназначенная для пальцев, поскольку те тоже обычно крупнее женских. На то же самое указывают и некоторые пользовательницы Threads в комментариях.

«Если положить их [носки] не рядом, а маленькие на большие, то разница будет в сантиметр, что не так много. Носки производят не размер в размер, а в диапазоне. Возьмем для примера диапазон 39−41. Учитывая, что женщин с размером 39 кратно больше, чем с размером 41, а мужчин с размером 41 кратно больше, чем с размером 39, логично, предвосхищая спрос, что женскую пару можно сделать чуть меньше», — рассуждает россиянка julrudneva.

Впрочем, порой в одежде для мужчин и женщин существуют, казалось бы, необъяснимые различия. Одна из самых популярных причин жалоб покупательниц — на маленькие карманы, в которые невозможно ничего положить, или и вовсе их отсутствие. В мужских моделях, как правило, такой проблемы нет. Почему так сложилось, «Зеркало» уже подробно объясняло: чтобы это выяснить, пришлось углубиться в историю моды.

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